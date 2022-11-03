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Факти / Спорт

Жерар Піке оголосив про завершення кар’єри

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Жерар Пике
Фото: Dreamstime

Іспанський футболіст Жерар Піке оголосив про завершення кар’єри.

Захисник клубу Барселона опублікував прощальне відео, в якому заявив про рішення завершити кар’єру гравця.

– Кулес, я маю повідомити вам дещо, – написав Жерар у пості та додав зворушливе відео.

Останній поєдинок Піке зіграє у футболці Барселони вже цієї суботи проти Альмерії.

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– Минуло 25 років відтоді, як я приєднався до Барселони. Футбол дав мені все, Барселона дала мені все. Ви, Кулес, дали мені все. Я завжди казав, що після Барселони іншої команди не буде. І так буде. Ви мене знаєте – я рано чи пізно повернуся, – зазначив Жерар у відео.

Довідка. Піке є вихованцем Барселони, а в 2004 році перейшов до Манчестер Юнайтед (з яким виграв Лігу чемпіонів 2007/08). До рідної Барси повернувся у 2008 році, де мав великий успіх, зокрема здобув три трофеї Ліги чемпіонів. Загалом, Піке відіграв у 615 матчах за “блаугранас”, у яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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