Ліверпуль виставили на продаж – сума угоди може сягнути $5 млрд

Листопад, 07 в 19:42

Американська компанія Fenway Sports Group (FSG), яка володіє англійським Ліверпулем, виставила футбольний клуб на продаж

Як повідомляє видання The Athletic, для зацікавлених сторін була підготовлена повна торгова презентація. Сума, за яку американські власники готові попрощатися з клубом, не розголошується.

Власники Ліверпуля й раніше розглядали можливість продажу футбольного клубу.

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— FSG часто отримувала заяви про інтерес від третіх осіб, які прагнуть стати акціонерами Ліверпуля. FSG раніше заявляла, що за дотримання правильних умов ми розглянемо нових акціонерів, якщо це піде на користь Ліверпулю, як клубу, – йдеться у заяві компанії.

У компанії додали, що вони як і раніше “повністю віддані успіху Ліверпуля як на полі, так і за його межами”.

За даними ESPN, однією з причин рішення про продаж клубу став провал проєкту Суперліги після того, як з нього вийшли всі англійські клуби. А також – купівля Челсі Тоддом Боулі. За лондонський клуб заплатили чималі гроші, і у FSG зрозуміли, що на ньому теж можна багато заробити.

Як повідомляє Bloomberg, продаж Ліверпуля може принести американським власникам понад $5 млрд.

Компанія FSG володіє Ліверпулем з жовтня 2010 року, після того як придбала клуб у Джорджа Джиллетта-молодшого та Тома Гікса.

За цей час Ліверпуль призначив Юргена Клоппа тренером. Вони виграли свій перший титул АПЛ у сезоні-2019/20, що також стало їхнім першим чемпіонством у чемпіонаті Англії за 30 років. Червоні також завоювали Кубок Англії, Кубок футбольної ліги та Лігу чемпіонів.

У поточному сезоні АПЛ підопічні Юргена Клопа посідають восьме місце у турнірній таблиці. Мерсисайдці кваліфікувалися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та знову зустрінуться з мадридським Реалом.