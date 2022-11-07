Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Розігрівся перед ЧС-2022: арбітр за один матч показав десять червоних карток

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Факундо Тельо
Фото: Getty Images

Аргентинський арбітр Факундо Тельо, який обслуговуватиме матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі, за один матч показав десять червоних карток.

Це сталося у фіналі Трофею чемпіонів Аргентини між клубами Бока Хуніорс та Расінг Авельянеда. У цьому матчі зустрічаються чемпіон Аргентини та володар Кубка Професійної ліги.

Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив гравець Бока Хуніорс Норберто Бріаско. Через три хвилини Матіас Рохас відновив паритет у зустрічі.

Зараз дивляться

Гра перетворилася на хаос на останніх хвилинах додаткового часу. На 118-й хвилині Карлос Алькарас відправив головою у кут воріт Боки переможний гол. Його тривале святкування розлютило гравців суперника, які почали хапати його за вуха та кидати у нього м’яча.

Після бійки 40-річний арбітр Тельо вилучив Алькараса та показав п’ять червоних карток гравцям Боки. У підсумку матч завершили без догравання.

Загалом за недільний матч було показано сім червоних карток гравцям Боки та три – Расінгу.

Чемпіонат світу з футболу 2022 стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня 2022 року у Катарі.

Джерело: Sky Sports
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка