Розігрівся перед ЧС-2022: арбітр за один матч показав десять червоних карток

Листопад, 07 в 17:11

Аргентинський арбітр Факундо Тельо, який обслуговуватиме матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі, за один матч показав десять червоних карток.

Це сталося у фіналі Трофею чемпіонів Аргентини між клубами Бока Хуніорс та Расінг Авельянеда. У цьому матчі зустрічаються чемпіон Аргентини та володар Кубка Професійної ліги.

Рахунок у матчі на 19-й хвилині відкрив гравець Бока Хуніорс Норберто Бріаско. Через три хвилини Матіас Рохас відновив паритет у зустрічі.

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Гра перетворилася на хаос на останніх хвилинах додаткового часу. На 118-й хвилині Карлос Алькарас відправив головою у кут воріт Боки переможний гол. Його тривале святкування розлютило гравців суперника, які почали хапати його за вуха та кидати у нього м’яча.

Після бійки 40-річний арбітр Тельо вилучив Алькараса та показав п’ять червоних карток гравцям Боки. У підсумку матч завершили без догравання.

Загалом за недільний матч було показано сім червоних карток гравцям Боки та три – Расінгу.

Чемпіонат світу з футболу 2022 стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня 2022 року у Катарі.