Листопад, 07 в 13:35

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 7 листопада відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23.

Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.

За регламентом, на цій стадії не могли зустрітися команди, які представляють одну національну асоціацію або грали між собою на стадії групового етапу.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті;

Брюгге – Бенфіка;

Ліверпуль – Реал Мадрид;

Мілан – Тоттенгем Готспур;

Айнтрахт Франкфурт – Наполі;

Боруссія Дортмунд – Челсі;

Інтер – Порту;

ПСЖ – Баварія Мюнхен.

Перші матчі будуть зіграні 14-15 лютого та 21-22 лютого, матчі-відповіді – 7-8 березня та 14-15 березня 2023 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру відбудеться 17 березня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Донецький Шахтар, який виступав на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, продовжить свій шлях у Лізі Європи. Гірники посіли третє місце у своєму квартеті, пропустивши вперед Реал Мадрид та РБ Лейпциг.