Жеребкування Ліги чемпіонів-2022/23: визначилися всі пари 1/8 фіналу
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 7 листопада відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23.
Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.
За регламентом, на цій стадії не могли зустрітися команди, які представляють одну національну асоціацію або грали між собою на стадії групового етапу.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:
- РБ Лейпциг – Манчестер Сіті;
- Брюгге – Бенфіка;
- Ліверпуль – Реал Мадрид;
- Мілан – Тоттенгем Готспур;
- Айнтрахт Франкфурт – Наполі;
- Боруссія Дортмунд – Челсі;
- Інтер – Порту;
- ПСЖ – Баварія Мюнхен.
Перші матчі будуть зіграні 14-15 лютого та 21-22 лютого, матчі-відповіді – 7-8 березня та 14-15 березня 2023 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.
Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру відбудеться 17 березня.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.
Донецький Шахтар, який виступав на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, продовжить свій шлях у Лізі Європи. Гірники посіли третє місце у своєму квартеті, пропустивши вперед Реал Мадрид та РБ Лейпциг.