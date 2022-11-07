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Жеребкування Ліги чемпіонів-2022/23: визначилися всі пари 1/8 фіналу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вінісіус Салах
Фото: Getty Images

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 7 листопада відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23.

Команди були розподілені на два кошики – переможці груп та команди, що посіли другі сходинки у своїх квартетах.

За регламентом, на цій стадії не могли зустрітися команди, які представляють одну національну асоціацію або грали між собою на стадії групового етапу.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ:

  • РБ Лейпциг – Манчестер Сіті;
  • Брюгге – Бенфіка;
  • Ліверпуль – Реал Мадрид;
  • Мілан – Тоттенгем Готспур;
  • Айнтрахт Франкфурт – Наполі;
  • Боруссія Дортмунд – Челсі;
  • Інтер – Порту;
  • ПСЖ – Баварія Мюнхен.

Перші матчі будуть зіграні 14-15 лютого та 21-22 лютого, матчі-відповіді – 7-8 березня та 14-15 березня 2023 року. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді.

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру відбудеться 17 березня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року у Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.

Донецький Шахтар, який виступав на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, продовжить свій шлях у Лізі Європи. Гірники посіли третє місце у своєму квартеті, пропустивши вперед Реал Мадрид та РБ Лейпциг.

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