Маю для них відповідь: Усик звернувся до окупантів, які пограбували його будинок під Києвом

Листопад, 09 в 19:46

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, IBO, WBA Super та The Ring Олександр Усик пообіцяв відновити все, що потрощили російські терористи, коли зайняли його будинок у Ворзелі після повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю польському виданню Interia боксер зізнався, що його найбільше засмутило, що російські солдати зламали дитячу гойдалку і дерева, які вони посадили.

— Моя дружина каже: не шкодуй їх, можливо, це був єдиний шанс для них пожити в нормальних умовах. І вона має рацію. Окупанти взяли під контроль наш будинок, зруйнували все довкола себе, залишили після себе страшний бардак.

Також Усик звернувся до російських окупантів, які розграбували його будинок.

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— Я маю для них відповідь: я все перебудую і зроблю вдвічі більше, і вдвічі більше для дому та країни, — сказав спортсмен.

Усик розповів, що наразі його сім’я залишається у Європі. За словами боксера, він нещодавно повернувся до родини та планує певний час провести з ними, після чого збирається повернутися до України.

Джерело: Interia

Фото: Олександр Усик/Instagram