Збірна України з тенісу достроково перемогла Японію у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг

Листопад, 12 в 12:51

Тенісистки збірної України перемогли команду Японії у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг.

У перший ігровий день Марта Костюк взяла гору над Мисакі Дої з рахунком – 7:6 (7:1), 6:4, а Катаріна Завацька обіграла Моюку Утідзіму – 7:6 (7:3), 6:2.

Другого ігрового дня Костюк розгромила Утідзіму з рахунком 6:0, 6:3, що у підсумку засвідчило дострокову перемогу українок у протистоянні в Токіо.

Зараз дивляться

У четвертому матчі, який уже не впливав на визначення переможця, японська пара Сюко Аояма/Єна Сібахара переграла дует Людмила Кіченок/Катаріна Завацька – 6:3, 6:3.

Таким чином, за підсумками чотирьох зустрічей 3:1 на користь збірної України.

Навесні 2023 року збірна України зіграє у кваліфай-раунді за право восени виступити у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте Українка Костюк відмовилася потиснути руку білорусці після матчу на US Open

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club