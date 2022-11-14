Листопад, 14 в 17:19

Чемпіонат світу-2022 з футболу у Катарі може підкреслити гроші та владу країни, яка приймає турнір, але він також ще більше викриє порушення прав людини у країні Перської затоки.

Так вважає редакція британської газети The Guardian у колонці під назвою ЧС-2022 у Катарі: стратегія відмивання репутації спортом псує імідж футболу.

— Якщо колись практика використання спорту окремими людьми чи урядами для покращення заплямованої неправомірними діями репутації була своєрідною концепцією, то тепер вона здається чимось звичним для великих міжнародних подій, – пише газета.

Чемпіонат світу з футболу, який розпочнеться наступної неділі, поки що, здається, більше заплямував імідж футболу, ніж покращив імідж Катару.

Зараз дивляться

Шанувальники футболу та правозахисники скаржилися, що турнір більше нагадує гімн брудним грошам та владі, аніж радісне футбольне свято – навіть якщо драма та напруженість турніру у підсумку змусять багатьох людей змінити думку.

Рішення присудити ЧС Катару викликало суперечки ще у 2010 році. Але після викриття поводження з робітниками-мігрантами та уваги до законів країни проти ЛГБТ – занепокоєння неухильно зростає.

Минулого тижня посол Катару на чемпіонаті світу з футболу назвав гомосексуальність “пошкодженням розуму”, а Зепп Блаттер, колишній голова ФІФА, сказав, що Катар був поганим вибором для турніру, але своє рішення пояснив тим, що це “занадто маленька країна”.

Ті, хто захищає рішення провести ЧС у Катарі, кажуть, що резонансні події можуть стати важелем для покращення прав людини. Але існує скептицизм щодо майбутніх успіхів у Катарі з цим. Зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі та ЧС-2018 з футболу не принесли покращення прав людини в Росії. А у період між літньою Олімпіадою-2008 року та зимовою Олімпіадою-2022 у Китаї посилилися репресії.

— Частково проблема полягає в тому, що заможні, але репресивні держави, здається, вважають, що вони найбільше виграють від проведення таких заходів.

The Guardian пише, що режими, які прагнуть визнання, заручалися підтримкою спортивних зірок – від Девіда Бекхема до Пепа Гвардіоли – та міжнародних інституцій, які використовують пафосну риторику про спортивну досконалість і глобальну дружбу, витрачаючи при цьому великі суми.

Звинувачення в корупції давно переслідують Міжнародний олімпійський комітет. 16 із 22 членів виконавчого комітету ФІФА з правом голосу, які передали проведення ЧС-2022 з футболу Катару, були причетні або перебували під слідством за підозрою у корупції або несумлінною практикою.

Спроби виправдати критику тільки погіршують ситуацію. ФІФА повідомила національним командам, що її робота не полягає в “роздачі моральних уроків” і що гру не слід “втягувати в усі ідеологічні чи політичні битви”. Це виправдання було невдалим, пишуть журналісти.

Десять європейських футбольних асоціацій, включаючи Англію та Уельс, відповіли, що “права людини є універсальними і застосовуються всюди”. Деякі капітани національних команд під час ЧС-2022 виходитимуть на матчі з веселковими пов’язками, щоб підтримати антидискримінаційну кампанію OneLove.

— Але проблему, пов’язану зі стратегією відмивання репутації спортом, не вдасться дійсно вирішити, якщо міжнародні керівні органи не зазнають фундаментальних змін, – підсумовує видання.

Цей чемпіонат світу свідчить про те, що нарешті деякі національні асоціації можуть почати думати інакше. Принаймні деякі гравці та чиновники усвідомлюють, що футбол заслуговує на краще.