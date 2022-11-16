Листопад, 16 в 17:10

Сполучене королівство Велика Британія та Республіка Ірландія подали спільну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2028 році.

Свою підтримку турніру висловили уряди двох держав, а також офіційні представники Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Під час подачі заявки учасники подали попередній список із 14 стадіонів, на яких пропонують провести матчі турніру. The Guardian повідомляє, що туди увійшов майбутній новий стадіон ліверпульського Евертона Бремлі-Мур Док.

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До списку також потрапили такі арени: Вілла Парк, Олімпійський стадіон у Лондоні, Вемблі, Олд Траффорд, Тоттенгем Готспур Стедіум, Авіва у Дубліні, Сент-Джеймс Парк, Гемпден-Парк, Етіхад.

Загалом від Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу представлено по одному стадіону у списку, ще два від Республіки Ірландія, решта дев’ять розташовані в Англії.

Остаточний перелік з десяти арен відправлять на розгляд УЄФА у квітні 2023 року.

На проведення Євро-2028 також претендує Туреччина. Виконком УЄФА визначить господарів у вересні 2023 року.

Раніше УЄФА відхилив заявки Росії на проведення Євро-2028 та Євро-2032. Країна-агресор хотіла спробувати забезпечити проведення турніру після того, як її виключили із поточних міжнародних змагань.