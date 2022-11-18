ЧС-2022: букмекери назвали головного фаворита на перемогу у турнірі

Листопад, 18 в 20:02

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі стартує вже 20 листопада. На трофей претендують 32 національні команди, зокрема й збірна Франції, яка захищатиме свій титул чемпіонів.

Розповідаємо про шанси команд на перемогу на думку букмекерів та аналітиків.

Прогноз букмекерів на ЧС-2022

Основним претендентом на перемогу букмекери вважають найтитулованішу збірну в історії – команду Бразилії. На перемогу пентакампеонів дають коефіцієнт 4.50.

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Фаворитами також вважають команди Аргентини (6.00), Франції (7.50), Англії (9.00) та Іспанії (9.00).

Потенційний шанс на тріумф, на думку букмекерів, мають також збірні Німеччини (11.00), Португалії (15.00), Нідерландів (15.00) та Бельгії (17.00).

Найменше шансів перемогти на ЧС-2022 у команд Ірану, Саудівської Аравії та Коста-Рики – букмекери оцінюють таку ймовірність коефіцієнтом 751.00.

Переможець ЧС-2022 – прогноз Opta

Статистичний ресурс Opta дав свій прогноз на переможця ЧС-2022. Найбільше шансів на перемогу у турнірі вони дають Бразилії – 15,8% та Аргентини – 12,6%.

Ймовірність перемоги збірної Франції у турнірі оцінюється 12,2%.

Перемогу Іспанії прогнозують з ймовірністю у 9,1%, а фіналістів Євро-2020 команду Англії оцінюють у 8,7%.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада, в ньому візьмуть участь 32 національні збірні. Загалом під час змагань буде зіграно 64 матчі за 28 днів.

Факти ICTV розповідали, де в Україні можна подивитися онлайн матчі чемпіонату світу-2022 з футболу.