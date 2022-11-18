Листопад, 18 в 17:22

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі стартує 20 листопада та триватиме до фіналу, який запланований на 18 грудня.

Мундіаль розпочнеться матчем між командами Катару та Евадору, в якому арбітр дасть стартовий свисток о 18.00 за київським часом.

Де дивитися матч-відкриття ЧС-2022?

Побачити матч-відкриття ЧС в Україні можна буде завдяки прямій трансляції на регіональних каналах Суспільного, сайті Суспільне Спорт та відеосервісі Megogo. Також репортаж про можна буде послухати на Радіо Промінь.

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Відкриття ЧС-2022 відбудеться у місті Ель Хаур на стадіоні Ель-Байт, який вміщує 60 тис. глядачів.

Приблизно за годину до початку матчу Катар-Еквадор організатори проведуть традиційне для ЧС відкриття турніру. Тоді ж мають презентувати офіційний гімн турніру та талісман ЧС-2022 – Лаїба.

Єдиним офіційно підтвердженим артистом, який виступить на церемонії відкриття, є учасник K-pop-гурту BTS Чонгук.

У ЗМІ з’являлася інформація про виступ Дуа Ліпи, але співачка спростувала це. Також очікують на виступ Шакіри та Black Eyed Peas, але офіційних підтверджень щодо виступу колумбійської співачки та американського хіп-хоп-гурту не було.