Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Де дивитися церемонію та матч-відкриття ЧС-2022 у Катарі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ель-Байт стадіон ЧС-2022
Фото: Depositphotos

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі стартує 20 листопада та триватиме до фіналу, який запланований на 18 грудня.

Мундіаль розпочнеться матчем між командами Катару та Евадору, в якому арбітр дасть стартовий свисток о 18.00 за київським часом.

Де дивитися матч-відкриття ЧС-2022?

Побачити матч-відкриття ЧС в Україні можна буде завдяки прямій трансляції на регіональних каналах Суспільного, сайті Суспільне Спорт та відеосервісі Megogo. Також репортаж про можна буде послухати на Радіо Промінь.

Зараз дивляться

Відкриття ЧС-2022 відбудеться у місті Ель Хаур на стадіоні Ель-Байт, який вміщує 60 тис. глядачів.

Приблизно за годину до початку матчу Катар-Еквадор організатори проведуть традиційне для ЧС відкриття турніру. Тоді ж мають презентувати офіційний гімн турніру та талісман ЧС-2022 – Лаїба.

Читайте
Сім із восьми побудовані з нуля: що відомо про стадіони ЧС-2022

Єдиним офіційно підтвердженим артистом, який виступить на церемонії відкриття, є учасник K-pop-гурту BTS Чонгук.

У ЗМІ з’являлася інформація про виступ Дуа Ліпи, але співачка спростувала це. Також очікують на виступ Шакіри та Black Eyed Peas, але офіційних підтверджень щодо виступу колумбійської співачки та американського хіп-хоп-гурту не було.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка