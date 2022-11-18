Літак збірної Польщі до Катару супроводжували винищувачі F-16

Листопад, 18 в 14:56

Збірну Польщі, яка летіла до Катару на чемпіонат світу 2022 року, супроводжували винищувачі F-16.

Про це повідомляється на сторінці польської збірної у Twitter.

— До південного кордону Польщі нас супроводжували літаки F-16! Спасибі та вітання пілотам, – йдеться у повідомленні.

Винищувачі супроводжували літак, який перевозив біло-червоних, до кордону зі Словаччиною.

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Таке рішення було ухвалене після нещодавнього інциденту на території Польщі біля кордону з Україною.

15 листопада через масований російський ракетний обстріл України дві ракети перетнули польський кордон та впали у селі Пшеводів. Через це загинуло двоє людей.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі та його партнери по команді спробують вийти зі своєї групи у плей-оф ЧС вперше з 1986 року.

На чемпіонаті світу-2022 у Катарі Польща потрапила в квартет С разом з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією.

Поляки стартують на Мундіалі матчем проти Мексики, який запланований на 22 листопада на стадіоні 974 у Досі.

Джерело: Łączy nas piłka