Від скандалів до учасників турніру: що потрібно знати про ЧС-2022 у Катарі

Листопад, 19 в 20:03

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі, який стартує у неділю, 20 листопада, стане першим в історії, який відбудеться на Близькому Сході. Цей Мундіаль вже став найдорожчим в історії та стане останнім у звичному форматі.

Турнір розпочнеться матчем-відкриттям між командами Катару та Еквадору 20 листопада у місті Ель Хаур на стадіоні Ель-Байт, який вміщує 60 тис. глядачів.

Що потрібно знати про ЧС-2022 у Катарі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Цей Мундіаль відбудеться не в класичний період для турніру (червень-липень), а в листопаді-грудні. Через це у багатьох європейських чемпіонатах утворилися величезні паузи.

Перенесення ЧС на осінь-зиму – вимушена необхідність. Адже влітку у Катарі нестерпна спека. Навіть зараз у Досі денна температура коливається від 27ºС до 35ºС.

Скільки команд візьме участь?

ЧС-2022 у Катарі стане останнім, в якому у фінальній стадії за головний трофей змагатимуться 32 команди.

Вже на наступному Мундіалі, який приймуть спільно США, Канада та Мексика кількість учасників збільшиться до 48 команд.

На цьому турнірі 32 національні збірні розподілили на вісім груп по чотири у кожній. До плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Група A : Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди Група B : Англія, Іран, США, Уельс

: Англія, Іран, США, Уельс Група C : Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща Група D : Франція, Данія, Туніс, Австралія

: Франція, Данія, Туніс, Австралія Група E : Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика

: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика Група F : Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія Група G : Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея

На яких стадіонах гратимуть матчі?

Матчі турніру гратимуть на восьми стадіонах, сім з яких були побудовані з нуля спеціально до Мундіалю.

Це найменша кількість арен за 44 роки головного футбольного турніру світу. У 1978 році на Мундіалі в Аргентині грали матчі на шести стадіонах у п’яти містах. Хоча тоді у турнірі брали участь 16 команд, а зараз учасників – 32.

Фінальний матч ЧС-2022 відбудеться на Національному стадіоні в Лусаїлі, який вміщує 80 тис. глядачів.

Катарські арени обладнані системами охолодження повітря, що дають змогу підтримувати температуру не вище 27ºС. Після завершення турніру місткість стадіонів суттєво зменшать, а Стадіон 974 взагалі розберуть.

Що відомо про гімн та талісман ЧС-2022?

Офіційним маскотом ЧС-2022 стала маленька паранжа Лаїб (La Eeb). З арабської мови La Eeb означає “талановитий гравець”. Багато шанувальників знайшли у ньому схожість з привидом Каспером з однойменного мультфільму.

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Офіційний саундтрек Мундіалю виконало тріо Trinidad Cardona, Davido та Aisha. Трек називається Hayya Hayya (Better Together).

Також санудтреками турніру стали композиція Light The Sky у виконанні Нори Фатегі, Балькес Ахмед Фатхі, Rahma Riad, Manal та RedOn; пісня Dreamers зірки BTS Чунгука та трек Arhbo Ozuna & GIMS.

Гімн турніру під назвою Tukoh Taka презентували за два дні до відкриття. Його виконали хіп-хоп співачка Нікі Мінаж, колумбійський виконавець Малума та ліванська співачка Міріам Фарес.

Офіційний м’яч турніру

М’яч отримав назву Al Rihla, що з арабської означає подорож.

Дизайн м’яча натхненний унікальною архітектурою Катару та національним прапором країни. Технічним спонсором виступила німецька компанія Adidas.

Компанія розробляє м’яч для Мундіалю вже в чотирнадцяте в історії. Зазначається, що цього разу було зроблено великий акцент на екологічності, а сам м’яч має величезну швидкість польоту, якої не мали його попередники.

Найдорожчий турнір в історії

За оцінками експертів та публічними звітами, витрати на проведення футбольного турніру у Катарі перевищать $200 млрд.

Як стверджує катарська влада, більшість витрат припали на нефутбольну інфраструктуру, а саме на будівництво метро, готелів та нових доріг, а також реконструкцію міжнародного аеропорту.

Що відомо про призові ЧС-2022?

Мундіаль у Катарі має найбільший в історії турніру призовий фонд – $440 млн. На ЧС-2018 призовий фонд складав – $400 млн, а на Мундіалі-2014 у Бразилії – $358 млн.

З Катару всі національні команди поїдуть зі значними гонорарами. За підготовку до турніру кожна команда отримає по $1,5 млн та ще $9 млн – за участь.

Переможець ЧС-2022 отримає додатково $42млн, тобто тріумфатор сумарно заробить $52,2 млн. Срібний призер отримає додаткові $30 млн, бронзовий – $27 млн. Команда, яка посяде четверте місце заробить – $25 млн. Ще $209 млн ФІФА виділить клубам, які делегували гравців для виступу на ЧС.

Що відомо про гравців?

Наймолодшим гравцем турніру стане форвард дортмундської Борусії та збірної Німеччини Юссуфа Мукоко. У день відкриття ЧС-2022 гравець відсвяткує своє 18-річчя.

Найбільш віковий футболіст у заявці збірної Мексики – це 40-річний воротар Альфредо Талавера.

Серед футболістів. які зіграють на ЧС-2022 у Катарі найдорожчим є форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у €160 млн. Однак, сумарно найдорожча збірна на Мундіалі – команда Англії. Трансферна вартість гравців трьох левів сягає €1,26 млрд.

Для порівняння трансферна вартість збірної господарів турніру Катару оцінюється лише у €14,9 млн.

Найбільше представників на ЧС у мюнхенської Баварії – 17 футболістів з восьми національних команд мають можливість вийти на поле у Катарі. По 16 гравців представлятимуть англійський Манчестер Сіті та іспанську Барселону.

Хто фаворит ЧС-2022?

Букмекери вважають фаворитами турніру збірну Бразилії. На перемогу найтитулованішої команди в історії дають коефіцієнт 4.50.

Серед фаворитів також команди Аргентини (6.00), Франції (7.50), Англії (9.00) та Іспанії (9.00).

Найменше шансів перемогти на ЧС-2022 у команд Ірану, Саудівської Аравії та Коста-Рики – букмекери оцінюють таку ймовірність коефіцієнтом 751.00.

Де дивитися ЧС-2022 в Україні?

Чемпіонат світу-2022 в Україні транслюватимуть Суспільне та платформа MEGOGO. Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на регіональних телеканалах Суспільного. Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.

Чому вибір Катара для проведення ЧС вважають скандальним?

Мундіаль у Катарі супроводжували скандали ще з вибору країни як господаря турніру. Адже вибір маленької країни з дуже спекотним кліматом був зроблений всупереч позиції технічного комітету ФІФА. Це спричинило серйозні підозри у корупції.

Розслідування британської газети The Sunday Times вказувало на незаконні дії колишнього глави Азіатської конфедерації футболу катарця Мохаммеда бін Хаммама, який, ймовірно, витратив щонайменше $5 млн на підкуп представників країн Африки у виконкомі ФІФА.

Напередодні відкриття турніру ексглава ФІФА Зепп Блаттер дав скандальне інтерв’ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger. Він зокрема розповів про роль у перемозі заявки Катару тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Окрім корупції міжнародні правозахисні організації звинувачують організаторів ЧС-2022 у використанні примусової праці під час будівництва стадіонів та загибелі тисяч робітників-мігрантів. На знак протесту проти порушень прав людини у Катарі збірна Данії презентувала для турніру чорну форму.

— Ми не хочемо бути помітними під час турніру, який коштував життя тисячам людей. Ми підтримуємо збірну Данії, але це не те саме, що підтримувати Катар як країну, яка приймає ЧС, – йшлося у заяві бренду.

Відомо, що капітани кількох збірних, зокрема Англії, Німеччини та Нідерландів, заявили, що під час турніру виходитимуть на поле з веселковою символікою та гаслом One love на пов’язці. Ця акція є протестом проти утисків прав представників ЛГБТ-спільноти в Катарі.

Що з дрес-кодом та пивом у Катарі для фанатів?

Спершу вболівальників у багатьох куточках світу обурила картинка, з правилами поведінки для охочих відвідати ЧС-2022 у Катарі. Там йшлося про заборону пити алкоголь, лаятись, голосно вмикати музику, фотографувати місцевих мешканців без дозволу та оголювати різні частини тіла. Але це виявилося фейком.

Організатори швидко спростували інформацію та повідомили, що вболівальники зможуть насолодитися футболом під час ЧС-2022. А також заявили, що Катар – це гостинна, відкрита та толерантна країна.

Влада Катару заявила, що не переслідуватиме жінок-іноземок, якщо їхній зовнішній вигляд не відповідатиме релігійним канонам країни. Однак попросила жінок одягатися скромніше.

Щодо алкоголю, то Катар спочатку пішов на безпрецедентні для себе поступки, але за два дні до початку турніру дещо змінив рішення. ФІФА повідомила, що пиво не продаватиметься безпосередньо на стадіонах.

Але заборона не стосуватиметься фан-зон та інших офіційних заходів для вболівальників. Водночас, пиво у Катарі буде не з дешевих – за келих хмільного в середньому доведеться викласти – 467 грн. У фан-зоні пиво можна знайти приблизно за 297 грн, але там вживати алкогольні напої можна лише у конкретні години.