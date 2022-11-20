Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

На полі Катар-Еквадор: стартував чемпіонат світу з футболу-2022

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Чемпіонат світу з футболу-2022

У неділю, 20 листопада, у Катарі стартував чемпіонат світу з футболу-2022.

Мундіаль розпочався матчем між збірними Катару та Еквадору. Стартовий свисток пролунав о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція Катар – Еквадор доступна на сайті Суспільне Спорт, на місцевих телеканалах Суспільного та відеосервісі Megogo. Слухати матч можна на Радіо Промінь.

Зараз дивляться

За годину до початку першого матчу чемпіонату світу з футболу-2022 відбулася церемонія відкриття Мундіалю. Дійство пройшло на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі.

На церемонії виступив один із вокалістів K-поп-гурту BTS 25-річний Чонґук. А також на сцені з’явився голлівудський актор Морган Фрімен.

З календарем та розкладом матчів ЧС-2022 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте
Від скандалів до учасників турніру: що потрібно знати про ЧС-2022 у Катарі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка