Листопад, 20 в 18:11

У неділю, 20 листопада, у Катарі стартував чемпіонат світу з футболу-2022.

Мундіаль розпочався матчем між збірними Катару та Еквадору. Стартовий свисток пролунав о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція Катар – Еквадор доступна на сайті Суспільне Спорт, на місцевих телеканалах Суспільного та відеосервісі Megogo. Слухати матч можна на Радіо Промінь.

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За годину до початку першого матчу чемпіонату світу з футболу-2022 відбулася церемонія відкриття Мундіалю. Дійство пройшло на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі.

На церемонії виступив один із вокалістів K-поп-гурту BTS 25-річний Чонґук. А також на сцені з’явився голлівудський актор Морган Фрімен.

З календарем та розкладом матчів ЧС-2022 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.