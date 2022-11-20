Листопад, 20 в 14:18

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відповів на критику щодо проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

За його словами, критика країни за порушення прав людини з боку Заходу є “лицемірством”.

Інфантіно закликав “не повчати Катар моралі” та заявив, що “європейці повинні три тисячі років просити вибачення за те, що раніше робили по всьому світу”.

Зараз дивляться

– Сьогодні я почуваюся катарцем. Почуваюся арабом. Почуваюся африканцем. Почуваюся геєм. Почуваюся людиною з інвалідністю. Почуваюся робітником-мігрантом. Звичайно, я не катарець, не африканець, не гей та не маю інвалідності. Але я так почуваюся, адже знаю, як це – бути дискримінованим, – заявив він.

Інфантіно заявив, що нікого нібито не цікавлять робітники-мігранти, які будували об’єкти в Катарі.

– Кого насправді хвилюють робітники? ФІФА, футбол, чемпіонат світу і, чесно кажучи, Катар також. Європа могла б вчинити стосовно робітників-мігрантів так само, як Катар. Створити кілька каналів, кілька легальних каналів, якими частина цих робітників могла б приїхати до Європи. Вони заробляли б мало, але отримали б роботу, майбутнє, надію, – сказав Інфантіно.

Також він висловився про права ЛГБТ, зазначивши, що вищі офіційні особи країни обіцяли йому, що під час чемпіонату “вітатимуть усіх”.

Раніше футбольна спільнота обурилася тим, що ЧС-2022 прийматиме країна, в якій обмежують права людини.

До проблем із утисками ЛГБТ та корупцією під час вибору господаря Мундіалю додалася й інформація про тисячі смертей робітників під час будівництва спортивних споруд до турніру.