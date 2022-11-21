Іран розглядає можливість атаки на ЧС-2022 у Катарі – глава розвідки Ізраїлю

Листопад, 21 в 21:37

Влада Ірану обговорює можливість завдання удару по Катару, де напередодні стартував ЧС-2022 з футболу. На такий крок Тегеран підштовхує внутрішня напруга через протести, які охопили країну.

Про це заявив Голова військової розвідки Ізраїлю (АМАН) Аарон Халіва, виступаючи на конференції Інституту досліджень національної безпеки (INSS) у Тель-Авіві.

— Кількість загиблих, напади на національні символи — це дуже турбує режим, особливо в поєднанні з санкціями, міжнародним тиском і важкою економічною ситуацією. Всередині режиму є занепокоєння, що це реальна загроза, — сказав він.

Халіва додав, що сам він не бачить загроз для режиму Тегерану з огляду на протести, але зазначає, що відповідь Ірану стає дедалі агресивнішою і світ має бути до цього готовим.

Зараз дивляться

— Іранці зараз також розглядають можливість атаки на чемпіонат світу з футболу в Катарі. Єдине, що їх стримує, це те, як відреагують катарці, — сказав він.

З ним погодився колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який попередив, що Іран може здійснити атаку на турнір у Катарі, щоб порушити стабільність у регіоні.

— Чемпіонат світу з футболу, ймовірно, буде однією з тих подій, на яких він спробує порушити стабільність, – сказав Ганц.

Халіва сказав, що з початку 2022 року Ізраїль нарахував близько 100 операцій іранців, включаючи кібератаки.

— У Лондоні готуються до можливого удару Ірану, вони знають, про що говорять. США готуються до іранського терору. Тегеран, співпрацюючи з Москвою, може отримувати від росіян фінанси, розвідані та зброю. Найближчим часом нам усім слід очікувати більш агресивних дій Ірану в регіоні та у світі, – сказав Халіва.

Під час форуму у Бахрейні радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що Ізраїль попередив Росію щодо передачі Іраном балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar Москві. Хулата наголосив, що якщо це станеться, то Єрусалим може передати Україні високотехнологічні ракети у відповідь.

Джерело: The Times of Israel