В небі ширяє кит: ФІФА презентувала кліп на пісню з церемонії відкриття ЧС-2022

Листопад, 22 в 23:56

ФІФА презентувала кліп на пісню Dreamers, яка є одним із саундтреків чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Її виконує вокаліст гурту BTS Чонґук разом із катарським співаком Фахадом Аль-Кубаїсі.

Саме цей саундтрек ЧС-2022 прозвучав на церемонії відкриття Мундіалю у неділю, 20 листопада.

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Музичне відео відображає катарську культуру від архітектурних споруд та і жвавих ринків до хмарочосів.

На відео вокаліст BTS танцює серед прапорів разом із іншими людьми, а в небі ширяє кит. Аль Кубаїсі з’являється у відео на кораблі та на хмарочосі.

У двомовному треку виконавці співають про силу сновидінь англійською та арабською мовами:

— Погляньте, хто ми, ми мрійники. Ми робимо це можливим, тому що ми в це віримо.

Композиція Dreamers встановила новий рекорд серед офіційних пісень ЧС, яка потрапила на перше місце в чарті iTunes Top Songs у США. Пісня очолила чарт за 2 години 11 хвилин з моменту появи на платформі.

Окрім Чонґука та Фахада Аль-Кубаїсі на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу у Катарі виступив також американський актор Морган Фрімен.

Щодо офіційного гімну ЧС-2022, то його ФІФА представила за два дні до старту турніру. Це сингл під назвою Tukoh Taka у виконанні Нікі Мінаж,Малуми та Міріам Фарес.