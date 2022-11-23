В небі ширяє кит: ФІФА презентувала кліп на пісню з церемонії відкриття ЧС-2022
ФІФА презентувала кліп на пісню Dreamers, яка є одним із саундтреків чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.
Її виконує вокаліст гурту BTS Чонґук разом із катарським співаком Фахадом Аль-Кубаїсі.
Саме цей саундтрек ЧС-2022 прозвучав на церемонії відкриття Мундіалю у неділю, 20 листопада.
Музичне відео відображає катарську культуру від архітектурних споруд та і жвавих ринків до хмарочосів.
На відео вокаліст BTS танцює серед прапорів разом із іншими людьми, а в небі ширяє кит. Аль Кубаїсі з’являється у відео на кораблі та на хмарочосі.
У двомовному треку виконавці співають про силу сновидінь англійською та арабською мовами:
— Погляньте, хто ми, ми мрійники. Ми робимо це можливим, тому що ми в це віримо.
Композиція Dreamers встановила новий рекорд серед офіційних пісень ЧС, яка потрапила на перше місце в чарті iTunes Top Songs у США. Пісня очолила чарт за 2 години 11 хвилин з моменту появи на платформі.
Окрім Чонґука та Фахада Аль-Кубаїсі на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу у Катарі виступив також американський актор Морган Фрімен.
Щодо офіційного гімну ЧС-2022, то його ФІФА представила за два дні до старту турніру. Це сингл під назвою Tukoh Taka у виконанні Нікі Мінаж,Малуми та Міріам Фарес.