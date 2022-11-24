Власники МЮ розглядають продаж клубу: серед потенційних покупців Бекхем та Apple

Листопад, 24 в 17:20

Власники англійського футбольного клубу Манчестер Юнайтед напередодні заявили про початок процесу “вивчення стратегічних альтернатив” для клубу, серед яких його продаж.

Заява прозвучала на тлі багаторічних протестів вболівальників МЮ проти американських власників команди родини Глейзер.

У ЗМІ вже називають імена потенційних претендентів, хто може придбати клуб з Манчестера.

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Видання Daily Star пише, що компанія Apple розглядає можливість придбання Манчестер Юнайтед та готова викласти за клуб 5,8 млрд фунтів (€6,7 млрд).

Каліфорнійська компанія не має досвіду володіння великими футбольними клубами, але гендиректор Тім Кук вивчає можливості, які може надати володіння МЮ. Видання зазначає, що Кук проводитиме переговори з банками, призначеними контролювати продаж, серед яких The Raine Group.

За даними Financial Times, яка посилається на джерела, до переговорів щодо купівлі МЮ готовий приєднатися екскапітан збірної Англії Девід Бекхем.

Газета пише, що залучення колишнього гравця манкуніанців може стати критично важливим фактором під час вибору покупця нинішніми власниками клубу.

Ще одним потенційним кандидатом на купівлю клубу називають британського мільярдера сера Джима Реткліффа.

За даними The Telegraph, власник нафтохімічного гіганта Ineos готується зробити пропозицію, однак не хоче переплачувати. Реткліфф хотів придбати МЮ ще влітку 2022 року, але тоді виявилось, що угода малоймовірна.

ЗМІ також повідомляють про інтерес до МЮ серед приватних інвесторів Джоша Гарріса та Девіда Блітцера, а також власників клубів Національної баскетбольної асоціації (НБА) Стіва Пальюка (Бостон Селтікс) та Ларрі Таненбаума (Торонто Репторс).

22 листопада Манчестер Юнайтед повідомив про розірвання контракту з Криштіану Роналду за спільною згодою сторін.