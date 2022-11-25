Чемпіонат світу-2022: календар та розклад матчів

Листопад, 25 в 16:41

22-й в історії чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада у Катарі та триватиме до 18 грудня 2022 року.

Вперше турнір відбудеться на Близькому Сході і так само вперше це буде не влітку, а восени та взимку.

Це буде останній чемпіонат світу, в якому за головний трофей боротимуться 32 команди. Вже на наступному Мундіалі, який одночасно приймуть Канада, Мексика та США, виступлять 48 національних збірних.

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Фінал ЧС-2022 у Катарі зіграють на Національному стадіоні Лусаїл в однойменному місті. Ця арена вміщує 80 тис. глядачів.

Факти ICTV представляють календар та розклад матчів ЧС-2022 у Катарі.

Календар турніру

Груповий етап: 21 листопада – 2 грудня;

1/8 фіналу: 3 – 6 грудня;

Чвертьфінал: 9 – 10 грудня;

Півфінали: 13 – 14 грудня;

Матч за третє місце: 17 грудня;

Фінал: 18 грудня.

Розклад та результати матчів

Груповий етап

Раунд 1

Неділя, 20 листопада

18:00 Катар – Еквадор (Група А) – 0:2

Понеділок, 21 листопада

15:00 Англія – Іран (Група В) – 6:2

– Іран (Група В) – 6:2 18:00 Сенегал – Нідерланди (Група А) – 0:2

(Група А) – 0:2 21:00 США – Уельс (Група В) – 1:1

Вівторок, 22 листопада

12:00 Аргентина – Саудівська Аравія (Група C) – 1:2

(Група C) – 1:2 15:00 Данія – Туніс (Група D) – 0:0

18:00 Мексика – Польща (Група C) – 0:0

21:00 Франція – Австралія (Група D) 0 4:1

Середа, 23 листопада

12:00 Марокко – Хорватія (Група F) – 0:0

15:00 Німеччина – Японія (Група E) – 1:2

(Група E) – 1:2 18:00 Іспанія – Коста-Ріка (Група E) – 7:0

– Коста-Ріка (Група E) – 7:0 21:00 Бельгія – Канада (Група F) – 1:0

Четвер, 24 листопада

12:00 Швейцарія – Камерун (Група G) – 1:0

– Камерун (Група G) – 1:0 15:00 Уругвай – Південна Корея (Група H) – 0:0

18:00 Португалія – Гана (Група H) – 3:2

– Гана (Група H) – 3:2 21:00 Бразилія – Сербія (Група G) 2:0

Раунд 2

П’ятниця, 25 листопада

12:00 Уельс – Іран (Група В) – 0:2

(Група В) – 0:2 15:00 Катар – Сенегал (Група А)

18:00 Нідерланди – Еквадор (Група А)

21:00 Англія – США (Група В)

Субота, 26 листопада

12:00 Туніс – Австралія (Група D)

15:00 Польща – Саудівська Аравія (Група C)

18:00 Франція – Данія (Група D)

21:00 Аргентина – Мексика (Група C)

Неділя, 27 листопада

12:00 Японія – Коста-Ріка (Група E)

15:00 Бельгія – Марокко (Група F)

18:00 Хорватія – Канада (Група F)

21:00 Іспанія – Німеччина (Група E)

Понеділок, 28 листопада

12:00 Камерун – Сербія (Група G)

15:00 Південна Корея – Гана (Група H)

18:00 Бразилія – Швейцарія (Група G)

21:00 Португалія – Уругвай (Група H)

Раунд 3

Вівторок, 29 листопада

17:00 Еквадор – Сенегал (Група А)

17:00 Нідерланди – Катар (Група А)

21:00 Іран – США (Група В)

21:00 Уельс – Англія (Група В)

Середа, 30 листопада

17:00 Туніс – Франція (Група D)

17:00 Австралія – Данія (Група D)

21:00 Польща – Аргентина (Група C)

21:00 Саудівська Аравія – Мексика (Група C)

Четвер, 1 грудня

17:00 Хорватія – Бельгія (Група F)

17:00 Канада – Марокко (Група F)

21:00 Японія – Іспанія (Група E)

21:00 Коста-Ріка – Німеччина (Група E)

П’ятниця, 2 грудня

17:00 Південна Корея – Португалія (Група H)

17:00 Гана – Уругвай (Група H)

21:00 Сербія – Швейцарія (Група G)

21:00 Камерун – Бразилія (Група G)

1/8 фіналу

Субота, 3 грудня

17:00 1 місце групи А – 2 місце групи B (матч 49)

21:00 1 місце групи C – 2 місце групи D (матч 50)

Неділя, 4 грудня

17:00 1 місце групи D – 2 місце групи C (матч 52)

21:00 1 місце групи B – 2 місце групи A (матч 51)

Понеділок, 5 грудня

17:00 1 місце групи E – 2 місце групи F (матч 53)

21:00 1 місце групи G – 2 місце групи H (матч 54)

Вівторок, 6 грудня

17:00 1 місце групи F – 2 місце групи E (матч 55)

21:00 1 місце групи H – 2 місце групи G (матч 56)

Чвертьфінал

П’ятниця, 9 грудня

17:00 Переможець матчу 53 – Переможець матчу 54 (матч 58)

21:00 Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50 (матч 57)

Субота, 10 грудня

17:00 Переможець матчу 55 – Переможець матчу 56 (матч 60)

21:00 Переможець матчу 51 – Переможець матчу 52 (матч 59)

Півфінал

Вівторок, 13 грудня

21:00 Переможець матчу 57 – Переможець матчу 58 (матч 61)

Середа, 14 грудня

21:00 Переможець матчу 59 – Переможець матчу 60 (матч 62)

Матч за третє місце

Субота, 17 грудня

18:00 Команда, яка програла матч 61 – Команда, яка програла матч 62

Фінал

Неділя, 18 грудня

18:00 Переможець матчу 61 – Переможець матчу 62

Чинним чемпіоном світу є збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла команду Хорватії. Факти ICTV розповідали, де в Україні можна подивитися онлайн матчі чемпіонату світу-2022 з футболу.