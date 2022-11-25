Листопад, 25 в 21:36

Збірна Нідерландів розписала нічию з командою Еквадору у другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Гра відбулася на стадіоні Халіфа у Досі та закінчилася з рахунком 1:1.

Рахунок відкрили підопічні Луї ван Гала вже на шостій хвилині зустрічі. Форвард нідерландців Коді Гакпо пробив потужно з-за меж штрафного майданчика, вразивши ворота суперника. Для футболіста це вже другий м’яч на цьому Мундіалі.

Перед перервою захисник еквадорців Первіс Еступіньян відновив паритет у грі, але взяття воріт скасували через пасивний офсайд.

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На початку другого тайму команда Еквадору все ж відзначилася у воротах Андріса Нопперта – гол забив нападник Еннер Валенсія. Еквадорці могли забивати ще, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Зокрема, слід згадати удар Гонсало Плати, який перевірив на міцність поперечку.

Відео матчу Нідерланди – Еквадор – 1:1

Наразі в обох команд по чотири очки у турнірній таблиці квартету А. У збірної Сенегалу три набрані пункти, а у Катару – нуль. Господарі змагань першими з команд втратили шанси на вихід з групи.

У заключному турі групового етапу ЧС-2022 Нідерланди зіграють із Катаром, Еквадор зустрінеться із Сенегалом. Обидва матчі відбудуться 29 листопада.