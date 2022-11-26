Листопад, 25 в 23:25

Команди Англії та США не визначили сильнішого у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Гра відбулася на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі та завершилася з рахунком 0:0.

На десятій хвилині зустрічі хорошу нагоду відзначитися мали підопічні Гарета Саутгейта. Букайо Сака прострілив на Гаррі Кейна, який був у межах 11-метрової позначки. Але удар форварда трьох левів заблокував Вокер Циммерман.

Через сім хвилин американці відповіли ударом головою Хаджі Райта після навісу від Вестона Маккенні, але м’яч пролетів повз праву стійку воріт Джордана Пікфорда. В екваторі першої половини гри Маккенні вже сам пробивав з меж одинадцятиметрової позначки, але м’яч пролетів над поперечиною.

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Після цього потужно пробив Крістіан Пулішич, але м’яч після його удару струсонув перекладину воріт. До свистка на перерву американці ще кілька разів намагалися створити неприємності для опонентів – найбільше виділялися Сержіно Дест та Пулішич. На це англійці відповіли ударом Мейсона Маунта у нижній кут воріт, з яким впорався голкіпер Метт Тернер.

Відео огляд матчу Англія – США – 0:0

Другий тайм минув спокійно, лише у компенсований арбітром час Гаррі Кейн намагався змінити рахунок на табло, ударом головою, але м’яч пролетів поруч із лівою стійкою.

Цікаво, що команда трьох левів ніколи раніше не перемагала США на Мундіалях. У 1950-му американці здолали британців (1:0), а на ЧС-2010 збірні в групі зіграли внічию (1:1).

Після двох турів Англія очолює турнірну таблицю квартету В, маючи в активі чотири очки. Іран йде другим з трьома очками, США (2) треті, а замикає групу Уельс, у якого поки одне очко.