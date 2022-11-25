Листопад, 25 в 14:29

Збірна Ірану піднесла сенсацію на чемпіонаті світу з футболу, обігравши команду Уельсу у другому турі групового етапу. Матч відбувся на стадіоні Ахмад бін Алі в Ель-Раяні та закінчився з рахунком 2:0 на користь іранців.

У першому таймі іранський хавбек Алі Голізаде вийшов віч-на-віч з голкіпером валлійців Вейном Геннесі та вразив лівий кут воріт. Але трохи пізніше арбітр скасував гол після перегляду VAR через очевидний офсайд.

Після перерви іранці двічі влучали у стійку воріт: спершу Сердар Азмун, а потім Алі Голізаде пробивав з-за меж штрафного майданчика.

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На 86-й хвилині збірна Уельсу залишилася в меншості, коли арбітр вилучив голкіпера Геннесі. Він вибіг за межі штрафного майданчика назустріч форварду Мехді Таремі і збив його. Це перша червона карта на цьому Мундіалі. Місце у воротах замість вилученого Геннесі Денні Ворд.

Іранці стали творити сенсацію у доданий час, коли на дев’ятій компенсованій хвилині забив хавбек Роузбеш Чешмі. А за дві хвилини остаточний рахунок встановив захисник Рамін Резаян, завершивши контратаку іранців.

Відео матчу Уельс – Іран – 0:2

Завдяки перемозі над Уельсом команда Ірану піднялася на другу сходинку у своєму квартеті. У першому матчі на ЧС-2022 Іран зазнав розгромної поразки від Англії з рахунком 6:2.

В іншому матчі групи В, який відбудеться сьогодні, 25 листопада, зустрінуться команди Англії та США. Стартовий свисток має пролунати о 21.00 за київським часом.