Листопад, 26 в 23:47

Збірна Франції здолала команду Данії у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч відбулася на Стадіоні 974 у Досі та завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Дід’є Дешама.

Перший тайм матчу минув без голів. Рахунок у грі відкрив Кіліан Мбаппе на 61-й хвилині. Спершу він перепасував вперед на Тео Ернандеса, який підключився до атаки, а той виконав зворотну передачу на Мбаппе, який в дотик пробив сітку воріт Каспера Шмейхеля.

Данці відновили паритет через сім хвилин. Крістіан Еріксен навісив з кутового у штрафний майданчик, де першим на м’ячі був Йоакім Андерсен, який прокинув його на Андреаса Крістенсена. Саме Крістенсен пробив під поперечку з-під Адрієна Рабйо.

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Під кінець зустрічі Мбаппе оформив дубль після навісу від Антуана Грізманна.

Відео огляд Франція – Данія – 2:1

Завдяки перемозі над Данією Франція достроково оформила путівку в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Ле блю – перші чинні чемпіони світу з 2006 року, кому вдалося вийти у плей-оф наступного Мундіалю. Востаннє це вдавалося збірній Бразилії. На ЧС-2010 з групи не вийшла Італія, через чотири роки Іспанія, а на минулому ЧС це не вдалося зробити Німеччині.

Після двох турів Франція лідирує у квартеті D із шістьма очками. Друга сходинка в Австралії (3). У Данії та Тунісу по одному очку – вони ділять третє та четверте місця відповідно.