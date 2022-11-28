Листопад, 27 в 22:30

Збірна Хорватії з розгромним рахунком обіграла команду Канади у другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч відбулася на стадіоні Халіфа у Досі та завершилася з рахунком 4:1 на користь картатих.

Рахунок у матчі відкрили канадці вже на другій хвилині після точного удару Альфонсо Девіса, який головою відправив м’яча у сітку воріт суперника після передачі від Таджона Б’юкенена.

Картаті відновили паритет у грі на 36-й хвилині завдяки голу Андрея Крамарича. А ще до перерви змогли вийти уперед після голу Марко Лівая.

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У середині другого тайму Крамарич після навісу від Івана Перишича, пробив низом між ніг захисника Атіби Гатчінсона та вразив сітку воріт суперника.

До розгромного рахунку довів гол хорватського хавбека Ловро Маєра, який поставив фінальну крапку у грі.

Відео огляд Хорватія – Канада – 4:1

Завдяки перемозі Хорватія набрала чотири очки та піднялася на перше місце квартету F. А ось кленові, які за підсумками двох зустрічей не набрали очок, втратили навіть теоретичні шанси на вихід із групи.

Незалежно від результату матчу останнього туру, Канада посяде останнє місце групи F. Інші команди у квартеті Хорватія та Марокко мають по чотири очки, на третьому місці наразі Бельгія з трьома очками.

Канада стала другою командою на Мундіалі, яка втратив шанси на продовження боротьби в турнірі. Раніше втратила шанси на вихід зі своєї групи збірна Катару.