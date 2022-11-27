Листопад, 27 в 21:08

У Туреччині під час матчу Першої ліги між командами Гезтепе та Алтай на поле вибіг вболівальник та вдарив кутовим прапорцем голкіпера команди гостей Озана Евріма Озенчу.

Перед цим стався інцидент на трибунах за участю фанатів, коли вболівальники Алтаю вистрілили ракетницею у бік фанатської трибуни Гезтепе.

Через це кільком вболівальникам господарів знадобилася допомога медиків. Тоді на полі з’явилися дві карети швидкої.

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Коли гра вже була зупинена, на поле вибіг фанат Гезтепе, прихопивши із собою флагшток з кутовим прапорцем та кілька разів ударив їм по потилиці воротаря Алтая.

Після цього суддя вивів обидві команди з поля та зупинив зустріч достроково в середині першого тайму за рахунку 0:0.

У турнірній таблиці першої турецької ліги Алтай посідає 11-е місце, а Гезтепе йде на 13-му рядку.