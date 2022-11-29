Листопад, 29 в 20:25

Національні збірні Нідерландів та Сенегалу вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу підопічні Луї ван Гала здолали команду Катару з рахунком 2:0, а африканська збірна обіграла Еквадор – 2:1.

Нідерланди – Катар – 2:0

Зустріч команд відбулася на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі. Рахунок у матчі на 26-й хвилині відкрив Коді Гакпо після асисту від Даві Классена.

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Після перерви Френкі де Йонг подвоїв перевагу помаранчевих. Пізніше підопічні Ван Гала забили третій, але арбітр скасував взяття воріт через гру рукою у Стівена Бергейса.

Еквадор – Сенегал – 1:2

Команди провели зустріч на стадіоні Халіфа у Досі. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив форвард збірної Сенегалу Ісмаїла Сарр, реалізувавши пенальті.

Еквадорці зусиллями Мойсеса Кайседо відновили паритет у зустрічі, але за дві хвилини захисник африканської збірної Каліду Кулібалі знову вивів збірну Сенегалу вперед.

Нідерланди виходили з групи на дев’яти чемпіонатах світу, в яких брали участь. Це 100% показник за всю історію проведення Мундіалів. А збірна Сенегалу востаннє виходила у плей-оф ЧС у 2002 році, коли дійшла до чвертьфіналу.

А ось Катар став першою країною-господаркою, яка програла три матчі на домашньому турнірі та встановила антирекорд за пропущеними голами (7) на груповому етапі для країни-господарки ЧС.

В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють із командою, яка посяде друге місце у групі B, а Сенегал зустрінеться з лідером цього ж квартету.

У групі B виступають національні команди Англії, США, Уельсу та Ірану. Сьогодні, 29 листопада, американці зустрінуться з іранцями (команди зіграють між собою вперше за 22 роки), а англійці зіграють проти валлійців.