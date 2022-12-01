Листопад, 30 в 23:43

Національні збірні Аргентини та Польщі вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу підопічні Ліонеля Скалоні впевнено здолали Польщу з рахунком 2:0, збірна Мексики обіграла Судівську Аравію – 2:1.

Польща – Аргентина – 0:2

Зустріч команд відбулася на Стадіоні 974 у Досі. Наприкінці першого тайму Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті, який парирував голкіпер Войцех Щенсний.

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Але після перерви альбіселесте повели у рахунку після голу Алексіса Макалісстера. Перевагу аргентинців на 67-й хвилині подвоїв Хуліан Альварес.

Саудівська Аравія – Мексика – 1:2

В іншому матчі квартету С, що відбувся на стадіоні Лусаїл в однойменному місті, мексиканці обіграли саудитів.

Рахунок у матчі відкрили підопічні Херардо Мартіно після голу Хенрі Мартіна на 48-й хвилині. Через чотири хвилини Луїс Чавес подвоїв перевагу. Саудівська Аравія відіграла один м’яч у компенсований час завдяки точному удару Салема аль Давсарі.

Після трьох матчів Аргентина забезпечила собі вихід з групи з першого місця, набравши шість очок. Решта команд набрали по чотири очки, але за рахунку різниці пропущених та забитих на другому місці опинилася Польща. Мексика та Саудівська Аравія завершили виступи на турнірі, розмістившись на третій та четвертій сходинці квартету відповідно.

В 1/8 фіналу Аргентина зустрінеться з Австралією, а Польща зіграє з чинними чемпіонами світу французами.