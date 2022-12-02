ЧС-2022: Японія сенсаційно обіграла Іспанію, Німеччина за бортом турніру
Національні збірні Японії та Іспанії вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.
У заключному третьому турі групового етапу японці сенсаційно обіграли підопічних Луїса Енріке з рахунком 2:1, а Німеччина попри перемогу над Коста-Рікою (4:2) завершила виступи на турнірі.
Японія – Іспанія – 2:1
Зустріч команд відбулася на стадіоні Халіфа у Досі. Рахунок у матчі відкрив іспанський форвард Альваро Мората на 11-й хвилині.
Сині самураї відновили паритет у грі на початку другого тайму. Свіженький Ріцу Доан на 48-й хвилині потужним пострілом відправив м’яча у сітку воріт Унай Сімона. А через три хвилини японців вивів вперед хавбек Ао Танака.
Коста-Ріка – Німеччина – 2:4
В іншому матчі квартету Е, що відбувся на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі, німці у напруженому матчі взяли гору над костариканцями.
Підопічні Ганса-Дітера Фліка швидко вийшли вперед завдяки влучному удару Сержа Гнабрі. Але на 58-й хвилині Коста-Ріка зрівняла після голу Єльцина Техеди. На 70-й хвилині костариканці ошелешили Бундестім, забивши другий м’яч. Це вдалося захиснику Хуану Варгасу.
Наприкінці зустрічі Кай Хаверц зрівняв рахунок, а у компенсований арбітром час Ніклас Фюллькруг поставив фінальну крапку у матчі. Але, попри перемогу, збірна Німеччини залишила турнір.
Таким чином Японія, яка набрала шість очок, виграла свій квартет. Іспанці фінішували другими з чотирма очками. У збірної Німеччини теж чотири, але гірша різниця забитих та пропущених м’ячів. Коста-Ріка набрала три очки і посіла четверту сходинку.
В 1/8 фіналу Іспанія зустрінеться з переможцем квартету F командою Марокко, а Японія зіграє з Хорватією.