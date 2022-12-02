Грудень, 01 в 23:17

Національні збірні Японії та Іспанії вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу японці сенсаційно обіграли підопічних Луїса Енріке з рахунком 2:1, а Німеччина попри перемогу над Коста-Рікою (4:2) завершила виступи на турнірі.

Японія – Іспанія – 2:1

Зустріч команд відбулася на стадіоні Халіфа у Досі. Рахунок у матчі відкрив іспанський форвард Альваро Мората на 11-й хвилині.

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Сині самураї відновили паритет у грі на початку другого тайму. Свіженький Ріцу Доан на 48-й хвилині потужним пострілом відправив м’яча у сітку воріт Унай Сімона. А через три хвилини японців вивів вперед хавбек Ао Танака.

Коста-Ріка – Німеччина – 2:4

В іншому матчі квартету Е, що відбувся на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі, німці у напруженому матчі взяли гору над костариканцями.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка швидко вийшли вперед завдяки влучному удару Сержа Гнабрі. Але на 58-й хвилині Коста-Ріка зрівняла після голу Єльцина Техеди. На 70-й хвилині костариканці ошелешили Бундестім, забивши другий м’яч. Це вдалося захиснику Хуану Варгасу.

Наприкінці зустрічі Кай Хаверц зрівняв рахунок, а у компенсований арбітром час Ніклас Фюллькруг поставив фінальну крапку у матчі. Але, попри перемогу, збірна Німеччини залишила турнір.

Таким чином Японія, яка набрала шість очок, виграла свій квартет. Іспанці фінішували другими з чотирма очками. У збірної Німеччини теж чотири, але гірша різниця забитих та пропущених м’ячів. Коста-Ріка набрала три очки і посіла четверту сходинку.

В 1/8 фіналу Іспанія зустрінеться з переможцем квартету F командою Марокко, а Японія зіграє з Хорватією.