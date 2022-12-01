Грудень, 01 в 19:20

Національні збірні Марокко та Хорватії вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу марокканці обіграли збірну Канади з рахунком 2:1, а хорватська збірна розписала нічию з Бельгією – 0:0.

Канада – Марокко – 1:2

Зустріч команд відбулася на Ель-Тумама у Досі. Марроканці відкрили рахунок на четвертій хвилині після точного удару Хакіма Зієша. На 23-й хвилині рахунок африканської команди подвоїв Юссеф Ен-Несірі.

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Канадці скоротили відкрив у грі ще до перерви після того, як марокканський захисник Вест Гема Наєф Агерд зрізав м’яча у власні воріта.

Хорватія – Бельгія – 0:0

В іншому матчі квартету F, що відбувся на стадіоні Ахмад бін Алі в Ель-Раяні, хорвати розписали нічию з бельгійцями – бронзовими призерами минулого Мундіалю.

Наприкінці гри бельгійці намагалися виправити своє становище, створили кілька хороших моментів, але не вдалося реалізувати жодного.

Таким чином збірна Марокко сенсаційно виграла групу F, набравши сім очок. Віцечемпіони світу хорвати (5) вийшли у плей-оф з другого місця. А ось Бельгія (4) та Канада (0) опинилися за бортом турніру, після того як посіли третє та четверте місця відповідно.