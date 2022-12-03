Грудень, 02 в 23:16

Національні збірні Бразилії та Швейцарії вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу підопічні Тіте поступилися Камеруну з 1:0, а швейцарці обіграли команду Сербії (3:2).

Камерун – Бразилія – 1:0

Зустріч команд відбулася на стадіоні Лусаїл в однойменному місті. Єдиний гол у матчі було забито у компенсований арбітром час до другого тайму.

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Венсан Абубакар головою замкнув передачу з флангу, але після взяття воріт зняв футболку та отримав другу жовту картку за неспортивну поведінку.

Сербія – Швейцарія – 2:3

В іншому матчі квартету G, що відбувся на Cтадіоні 974 в Досі, швейцарці взяли гору над командою Сербії.

Рахунок у матчі відкрив Джердан Шакірі на 20-й хвилині після рикошету від захисника. Через шість хвилин Александр Митрович зрівняв рахунок, а на 35-й хвилині Душан Влахович вивів сербів уперед.

Ще до перерви Бріл Емболо зрівняв рахунок, а майже відразу після перерви Ремо Фройлер вивів наті вперед.

Попри поразку у третьому матчі, Бразилія виграла свою групу з шістьма очками. У Швейцарії теж шість очок, але гірша різниця забитих та пропущених голів. А ось для камерунців (4) та сербів (1) цей турнір завершився.

В 1/8 фіналу Бразилія зустрінеться зі збірною Південної Кореї, а на Швейцарію чекає гра проти Португалії.