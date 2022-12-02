Грудень, 02 в 19:52

Національні збірні Португалії та Південної Кореї вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі.

У заключному третьому турі групового етапу корейці обіграли підопічних Фернанду Сантуша з рахунком 2:1, а Уругвай попри перемогу над Ганою (2:0) завершив виступи на турнірі.

Південна Корея – Португалія – 2:1

Зустріч команд відбулася на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ель-Раяні. Португальці відкрили рахунок у матчі вже на п’ятій хвилині після точного удару Рікарду Орти.

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Корейці відновили паритет у зустрічі у середині першого тайму зусиллями Кім Ен Гвона.

Але, щоб вийти у плей-оф корейцям необхідна була перемога, і капітан команди це розумів. У компенсований час Сон Хин Мін протягнув м’яча через половину поля, відпасував у штрафний, де Хван Хі Чхан відправив м’яча у сітку воріт португальців.

Гана – Уругвай – 0:2

В іншому матчі квартету Н, що відбувся на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі, уругвайці взяли гору над командою Гани.

На 20-й хвилині матчу Гана отримала право на пенальті, але уругвайський голкіпер Серхіо Рочет впорався з ударом Андре Аю. Через п’ять хвилин Джорджіан Де Арраскаета вивів уругвайців уперед. А на 32-й хвилині той же Де Арраскаета, оформив дубль, коли замкнув пас від Луїса Суареса.

Попри перемогу в останньому матчі, для команди Уругваю цього забракло для виходу з групи. Як і Південна Корея вони набрали чотири очки, але поступилися воїнам Теджу за додатковими показниками. Також завершила виступи на турнірі збірна Гани (3). Команда Португалії, яка виграла квартет Н, набрала шість очок.

В 1/8 фіналу португальці зустрінуться з командою, яка посяде другу сходинку у квартеті G, а корейці з лідером цієї групи.