Визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
На чемпіонаті світу з футболу у Катарі сьогодні, 2 грудня, завершився груповий етап.
За підсумками заключних матчів у квартетах G та H стали відомі всі учасники плей-оф та пари 1/8 фіналу.
Перші місця у своїх групах посіли команди Нідерландів, Англії, Аргентини, Франції, Японії, Марокко, Бразилії та Португалії. Їхні суперниками стали команди, які посіли другі сходинки у таблицях своїх квартетів.
Пари 1/8 фіналу ЧС-2022:
- Нідерланди – США;
- Аргентина – Австралія;
- Франція – Польща;
- Англія – Сенегал;
- Японія – Хорватія;
- Бразилія – Південна Корея;
- Марокко – Іспанія;
- Португалія – Швейцарія.
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться у суботу, 4 грудня. У цей день відбудеться два матчі: Нідерланди – США та Аргентина – Австралія.
Цікаво, що на стадії групового етапу Мундіалю жодна з команд не змогла виграти всі три матчі у групі. Востаннє подібне траплялося ще під час ЧС-1994.
Чемпіонат світу з футболу стартував 20 листопада і триватиме до 18 грудня 2022 року в Катарі.