Грудень, 02 в 23:49

На чемпіонаті світу з футболу у Катарі сьогодні, 2 грудня, завершився груповий етап.

За підсумками заключних матчів у квартетах G та H стали відомі всі учасники плей-оф та пари 1/8 фіналу.

Перші місця у своїх групах посіли команди Нідерландів, Англії, Аргентини, Франції, Японії, Марокко, Бразилії та Португалії. Їхні суперниками стали команди, які посіли другі сходинки у таблицях своїх квартетів.

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Пари 1/8 фіналу ЧС-2022:

Нідерланди – США;

Аргентина – Австралія;

Франція – Польща;

Англія – ​​Сенегал;

Японія – Хорватія;

Бразилія – ​​Південна Корея;

Марокко – Іспанія;

Португалія – ​​Швейцарія.

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться у суботу, 4 грудня. У цей день відбудеться два матчі: Нідерланди – США та Аргентина – Австралія.

Цікаво, що на стадії групового етапу Мундіалю жодна з команд не змогла виграти всі три матчі у групі. Востаннє подібне траплялося ще під час ЧС-1994.

Чемпіонат світу з футболу стартував 20 листопада і триватиме до 18 грудня 2022 року в Катарі.