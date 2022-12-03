Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Криштіану Роналду збірна Португалії ЧС-2022
Фото: Getty Images

На чемпіонаті світу з футболу у Катарі сьогодні, 2 грудня, завершився груповий етап.

За підсумками заключних матчів у квартетах G та H стали відомі всі учасники плей-оф та пари 1/8 фіналу.

Перші місця у своїх групах посіли команди Нідерландів, Англії, Аргентини, Франції, Японії, Марокко, Бразилії та Португалії. Їхні суперниками стали команди, які посіли другі сходинки у таблицях своїх квартетів.

Зараз дивляться

Пари 1/8 фіналу ЧС-2022:

  • Нідерланди – США;
  • Аргентина – Австралія;
  • Франція – Польща;
  • Англія – ​​Сенегал;
  • Японія – Хорватія;
  • Бразилія – ​​Південна Корея;
  • Марокко – Іспанія;
  • Португалія – ​​Швейцарія.

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться у суботу, 4 грудня. У цей день відбудеться два матчі: Нідерланди – США та Аргентина – Австралія.

Цікаво, що на стадії групового етапу Мундіалю жодна з команд не змогла виграти всі три матчі у групі. Востаннє подібне траплялося ще під час ЧС-1994.

Чемпіонат світу з футболу стартував 20 листопада і триватиме до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Читайте
Японія-Іспанія: чому арбітр зарахував скандальний гол, хоча м’яч наче вийшов за межі поля

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка