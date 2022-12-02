Японія-Іспанія: чому арбітр зарахував скандальний гол, хоча м’яч наче вийшов за межі поля

Грудень, 02 в 16:13

Збірна Німеччини вперше у своїй історії не вийшла до плей-оф чемпіонату світу на двох поспіль Мундіалях.

Попри перемогу в останньому турі групового етапу над командою Коста-Ріки (4:2) Бундестім опинилися за бортом турніру.

Фатальним для німців став рахунок у паралельному матчі між Японією та Іспанією, в якому сині самураї несподівано обіграли підопічних Луїса Енріке з рахунком 2:1.

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Другий гол японців у ворота Унай Сімона, забитий на 51-й хвилині Ао Танакою, викликав шквал суперечок. Багатьом здалося, що м’яч в цьому епізоді повністю вийшов за межі поля — і повтор ніби переконував у цьому. Однак після наради з арбітрами VAR головний рефері зустрічі Віктор Гомес зарахував взяття воріт.

Відомі футболісти, такі як ексгравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, поставили під сумнів рішення VAR. У контексті історичного несприйняття VAR серед уболівальників це було ще одним доказом того, що “VAR псує гру”, написав Невілл у Twitter.

Чому ж арбітр зарахував гол японців?

У трансляції був кадр із камери, яка розташована на лінії воріт. Це й дозволило відеоарбітрам зарахувати гол, попри рішення асистента, який повідомив про вихід м’яча за лінію.

Однак футбольні правила відрізняються від тих, що є у тенісі чи волейболі. У футболі важливим є не дотик лінії, а проєкція м’яча. Якщо проєкція м’яча не виходить повністю за лінію, то він залишається у грі.

Згідно з правилами, встановленими Міжнародною радою футболу (IFAB), м’яч виходить за межі, коли “він повністю перетинає лінію воріт або бокову лінію на землі або в повітрі. Це означає, що навіть якщо між лінією та м’ячем є проміжок, м’яч все ще може бути в грі.

Згодом фотоагентства почали публікувати інші кадри моменту, на яких видно, що частина м’яча “висить” над боковою лінією.

Повтори, які вболівальники бачать в ефірі, не містять всіх ракурсів, з якими може ознайомитися VAR. Тож між діями арбітрів та обуренням фанатів вийшла “інформаційна прогалина”, яка лише посилила спірність голу.