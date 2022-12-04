Грудень, 03 в 23:41

Збірна Аргентини обіграла команду Австралії в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч відбулася на стадіоні Ахмад бін Алі в Ель-Раяні та завершилася перемогою альбіселесте з рахунком 2:1.

Підопічні Ліонеля Скалоні прогнозовано з перших хвилин захопили ініціативу у матчі. А згодом відкрили рахунок на 35-й хвилині.

Капітан аргентинців Ліонель Мессі, який проводив свій тисячний поєдинок у кар’єрі, отримав скидку від Ніколаса Отаменді та пробив низом у дальній кут воріт Меттью Раяна.

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Після перерви голкіпер австралійців припустився грубої помилки, яка вартувала його команді ще одного пропущеного голу. Раян для чогось пішов у дриблінг в своєму майданчику і подарував м’яч Хуліану Альваресу, який скористався моментом та вразив ворота суперника.

На 77-й хвилині форвард збірної Австралії Крейг Гудвін подарував надію фанатам своєї збірної. Футболіст наважився на дальній удар по воротах суперника. У підсумку м’яч після рикошету від хавбека Енцо Фернандеса відправився прямісінько у ворота Еміліано Мартінеса.

Наприкінці матчу соккеруз почали тиснути на захист альбісілесте і створили кілька моментів. Чого лише вартий момент Азіза Бехича на 81-й хвилині, коли той не реалізував момент з відстані п’яти метрів. Або удар Гаранга Куола на сьомій доданій хвилині, коли він вийшов віч-на-віч з голкіпером.

Відео огляд Аргентина – Австралія – 2:1

У підсумку збірна Аргентина прямує до 1/4 фіналу Мундіалю, де на неї чекає зустріч з командою Нідерландів. Ця гра запланована на 9 грудня.