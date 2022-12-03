Нідерланди обіграли США та стали першим учасником 1/4 фіналу ЧС-2022
Збірна Нідерландів обіграла команду США в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Гра відбулася на стадіоні Халіфа у Досі та завершилася перемогою підопічних Луї ван Гала з рахунком 3:1.
Нідерландці досить швидко відкрили рахунок у матчі. На 10-й хвилині Мемфіс Депай в дотик відправив м’яча у кут воріт суперника після прострілу від Дензела Думфріса.
Наприкінці першого тайму Дейлі Блінд подвоїв перевагу нідерландців, пробивши під ліву стійку воріт Метта Тернера.
Американці змогли відіграти один м’яч на 76-й хвилині. Крістіан Пулішич викотив кулястого під удару Хаджі Райту, який прострілив точно у лівий кут воріт Андріса Нопперта.
Збірна США намагалася відновити паритет у грі і це майже вдалося Райту через дві хвилини після забитого голу. Але цього разу Нопперт виручив свою команду. Натомість ще через дві хвилини Нідерланди поставили фінальну крапку у цьому протистоянні після голу Дензела Думфріса.
Таким чином збірна Нідерландів стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу у Катарі. Суперником підопічних Луї ван Гала на стадії чвертьфіналу стане переможець пари Аргентина – Австралія. Ця гра відбудеться сьогодні о 21.00 за київським часом.