Вийшов на бій у формі ЗСУ: Берінчик завоював титул чемпіона Європи у бою з Менді

Грудень, 03 в 22:48

Український боксер Денис Берінчик переміг француза Івана Менді у бою за титул чемпіона Європи у легкій вазі.

Боксери подолали всю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру: 117:112, 116:112 та 116:112.

Поєдинок відбувся у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум в андекарті головного бою вечора між Тайсоном Ф’юрі та Дереком Чісорою.

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Берінчик вирішив не зраджувати традиціям оригінального виходу на поєдинок і на двобій проти Менді вийшов у формі Збройних сил України.

Перший раунд пройшов за традиційної розвідки, а вже у наступному боксери почали додавати в ударах. У третьому та четвертому раундах Берінчик відповідав джебом, багато рухався та намагався затиснути суперника у куту рингу, але Менді впорався з натиском.

У сьомому раунді француз спробував перетягнути ковдру на себе, тоді як українець намагався вирівняти бій. У восьмому раунді Менді багато атакував та відповідав на удари, але у наступній трихвилинці українець пришвидшив темп та кількість ударів.

У десятому раунді Менді побував на стилі рингу, але підвівся на ноги. Чемпіонські раунди були рівними.

Для Берінчика цей бій став перший з грудня 2021 року. Після повномасштабного вторгнення Росії спортсмен вступив до тероборони Києва, відвідував зруйновану Харківщину та Сумську область.

У бою проти Менді українець не лише завоював титул EBU, а й захистив свій пояс WBO International.