Грудень, 04 в 23:01

Збірна Англії обіграла команду Сенегалу в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022. Зустріч відбулася на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі та завершилася перемогою підопічних Гарета Саутгейта з рахунком 3:0.

Першим голом у матчі відзначився Джордан Хендерсон, який ударом в один дотик низом відправив м’яч у сітку воріт Едуара Менді.

Через 15 хвилин перевагу англійців подвоїв Гаррі Кейн, який пробив точно після пасу від Філа Фодена.

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Після перерви Англія довела рахунок до розгромного. Фоден знову виступив в ролі асистента, віддавши пас з флангу на Букайо Сако.

Варто зазначити, що після третього забитого голу Англія повторила рекорд за кількістю забитих м’ячів на турнірі. На цьому ЧС англійці відзначилися у воротах суперника вже 12 разів. Стільки ж команда трьох левів забила на Мундіалі у 2018 році.

У чвертьфіналі суперником збірної Англії буде чинний чемпіон світу команда Франції, яка вибила в 1/8 фіналу Польщу з рахунком 3:1. Ця гра запланована на 10 грудня.