Грудень, 06 в 0:32

Збірна Південної Кореї завершила виступи на чемпіонаті світу з футболу у Катарі, поступившись в 1/8 фіналу збірній Бразилії з рахунком 4:1.

Однак воїни Теджу, як називають цю національну команду, змогли привернути свою увагу, не лише своєю грою. Особливо йдеться про 24-річного форварда збірної Чо Гю Сона.

Цей футболіст грає на позиції форварда та виступає за корейську команду Чонбук Хьонде Моторс. Він став автором дублю у ворота Гани та першим корейським гравцем, кому вдалося забити більше двох м’ячів на Мундіалі.

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Але, як зазнають низка ЗМІ, зокрема The Washington Post, прославився він не лише своїми футбольними навичками, а й зовнішністю.

До початку ЧС-2022 у Чо у соціальній мережі Instagram було лише 20 тис. підписників, але після першого туру ця кількість почало рости шаленими темпами. За тиждень кількість фоловерів зросла на 2 млн і зараз становить 2,4 млн.

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Корейські ЗМІ пишуть, що футболісту довелося вимкнути телефон, адже він став отримувати занадто багато повідомлень від залицяльниць та фанаток.

Від сотні добірок відео з Чо, де він сидить, стоїть або просто кліпає очима, користувачки у TikTok ледь не втрачають свідомість. І тут йдеться не лише про користувацький сегмент в Азії. Навіть українські коментатори під час матчу проти Гани називали його “привабливим, на думку дівчат, хлопцем”.

Відео під хештегом #choguesung переглянули понад 317 млн разів. Для прикладу, коротке відео у Twitter, на якому Чо сидячи протер під оком набрало понад 8 млн переглядів.

Команда, за яку він виступає, усвідомила популярність Чо та опублікувала чотири послідовні відео з ним у TikTok. Один з користувачів прокоментував: Вони знають, чого ми хочемо.

Дивно, що Федерація футболу Південної Кореї ще не скористалася відео, на якому поруч сидять Чо Гю Сон, капітан команди Сон Хин Мін та зірка BTS Чонґук, який виступав на відкритті ЧС-2022.

Гравець також привернув свою увагу суперечкою з Криштіану Роналду під час матчу третього туру групового етапу ЧС-2022. Саме він квапив відхід португальської зірки з поля, що дуже не сподобалося Роналду. Ця словесна перепалка з Кріштіану ще більше збільшила популярність Чо.

Окрім жіночої уваги Чо Гю Сон привернув увагу й європейських клубів. Шотландська газета The Scotsmen пише про серйозний інтерес до гравця з боку Селтіка. Також ним цікавляться французький Ренн та турецький Фенербахче.

Українська версія Вікіпедії подає ім’я футболіста як Чо Ки Син, але це помилка, адже у корейському написанні імені є літера ㅠ, яка читається як “ю” (yu). А також літераㅓ, яка читається як “eo”, приближена до “о” і аж ніяк не до “и”.