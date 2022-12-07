Грудень, 06 в 23:13

Збірна Португалії розгромила команду Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022. Зустріч відбулася на стадіоні Лусаїл в однойменному місті та завершилася перемогою підопічних Фернанду Сантуша з рахунком 6:1.

Автором першого голу у матчі став 21-річний Гонсалу Рамуш, який відзначився на 17 хвилині.

У середині першого тайму захисник Пепе подвоїв перевагу збірної Португалії. Завдяки цьому голу він став найстаршим гравцем в історії, який забивав у плей-оф Мундіалю. Наразі Пепе 39 років та дев’ять місяць.

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Після перерви Рамуш оформив дубль, але португальці на цьому не зупинилися і продовжили парад голів у ворота наті. На 56-й хвилині точним ударом відзначився Рафаел Геррейру. Через дві хвилини швейцарці все ж відіграли один м’яч після розіграшу кутового – його автором став Мануель Аканджі.

На 67-й хвилині Рамуш забив п’ятий м’яч португальців, оформивши хет-трик. Цікаво, що саме форвард Бенфіки замінив у стартовому складі капітана португальців Криштіану Роналду, який з’явився лише на останні 15 хвилин основного часу.

Фінальну крапку у зустрічі поставив Рафаел Леау, який красивим ударом під праву стійку воріт встановив остаточний рахунок 6:1.

За вихід до півфіналу ЧС-2022 збірна Португалії зустрінеться з командою Марокко, яка сенсаційно вибила з турніру збірну Іспанії після серії пенальті.