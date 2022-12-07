Грудень, 07 в 7:03

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня. Мундіаль вперше в історії відбудеться на Близькому Сході та вперше його проведуть восени й взимку.

За трофей чемпіонів світу змагатимуться 32 команди, 13 з яких представляють УЄФА.

Де дивитися чемпіонат світу з футболу-2022?

Право показу чемпіонату світу-2022 отримали Національна телекомпанія України Суспільне та платформа MEGOGO.

Зараз дивляться

Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.

Груповий раунд чемпіонату світу з футболу триватиме з 20 листопада до 2 грудня, раунд плей-оф – з 3 грудня до 14 грудня. Матч за третє місце та фінал відбудуться 17-18 грудня.

Збірна Україна не змогла кваліфікуватися на турнір. Синьо-жовті поступилися Уельсу у фіналі плей-оф відбору з рахунком 0:1. Для драконів це другий вихід команди на Мундіаль в історії. Востаннє вони грали на ЧС ще у 1958 році.