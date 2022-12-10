Цикл закінчився: головний тренер збірної Бразилії залишив посаду після вильоту з ЧС

Грудень, 09 в 22:31

Головний тренер збірної Бразилії Тіте пішов у відставку після вильоту селесао на стадії чвертьфіналу ЧС-2022 від збірної Хорватії.

Про це фахівець сказав на післяматчевій пресконференції.

— Цикл закінчився, я сказав це півтора роки тому, і я дотримуюсь свого слова. Ми не можемо робити драму. Є інші чудові професіонали, які можуть мене замінити. Цикл закінчився, – сказав Тіте.

Це другий Мундіаль поспіль, на якому збірна Бразилії зупиняється на стадії чвертьфіналу. У 2018 році селесао поступилися збірній Бельгії з рахунком 2:1.

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У матч проти Хорватії рахунок відкрили бразильці в овертаймі після голу Неймара, але за три хвилини до кінця Бруно Петкович зрівняв рахунок. Після цього гру перевели у серію післяматчевих пенальті, де точніше били картаті. У бразильців схибили Родріго та Маркіньйос.

Тіте очолив збірну Бразилії у 2016 році, змінивши на посаді Дунгу. 61-річний бразилець привів свою рідну команду до тріумфу на Копа Америка у 2019 році.

До заяви Тіте за підсумками чемпіонату світу відразу шість збірних залишилися без тренерів: Карлуш Кейруш (Іран), Херардо Мартіно (Мексика), Паулу Бенту (Південна Корея), Роберто Мартінес (Бельгія), Луїс Енріке (Іспанія) та Отто Аддо (Гана).