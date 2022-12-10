Після бійки та серії пенальті: Аргентина вийшла у півфінал, обігравши Нідерланди

Грудень, 09 в 23:58

Збірна Аргентини обіграла команду Нідерландів у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі та вийшла до півфіналу. Зустріч відбулася на стадіоні Лусаїл в однойменному місті та завершилася з рахунком 2:2 (пен. 4:3) на користь альбіселесте.

Аргентинці відкрили рахунок у матчі на 35-й хвилині після точного удару Науеля Моліни після пасу від Ліонеля Мессі.

У другому таймі Дензел Дамфріс сфолив у своєму штрафному, після чого арбітр Антоніо Матео Лаос вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті реалізував Мессі, який переграв нідерландського голкіпера Андріса Нопперта.

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На 83-й хвилині Стівен Бергейс відіграв один м’яч, переправивши м’яч головою у ворота Мартінеса після подачі партнера.

Наприкінці основного часу на полі сталася масова бійка, в якій взяли участь і футболісти з лави запасник. Її спровокував аргентинський півзахисник Леандро Передес, коли збив Аке, а потім відправив м’яч у бік лави запасник нідерландців. Футболісти миттю вискочили на поле, але емоції швидко вдалося вгамувати. Гірчичником у цьому моменті нагородили лише Передеса за фол.

А на 11-й компенсованій хвилині до другого тайму форвард помаранчевих Ваут Вегорст зрівняв рахунок після розіграшу штрафного удару. Хавбек Тен Копмейнерс відпасував у штрафний майданчик, де Вегорст першив опинився на м’ячі і вразив ворота Еміліано Мартінеса.

Обидва екстра-тайми були напруженими та насичені небезпечними моментами біля воріт обох команд. Видно було, що суперники не хотіли переводити гру в лотерею. Тим не менше, це сталося. У серії післяматчевих пенальті точніше пробивали аргентинці.

За вихід у фінал Мундіалю збірна Аргентини посперечається з командою Хорватії, яка сенсаційно вибила з турніру збірну Бразилії після серії пенальті.