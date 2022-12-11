Франція здолала Англію у матчі з двома пенальті та вийшла у півфінал Мундіалю

Грудень, 10 в 23:12

Збірна Франції обіграла команду Англії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі. Зустріч відбулася Ель-Байт в Ель-Хаурі та завершилася перемогою підопічних Дід’є Дешама з рахунком 2:1.

Французи відкрили рахунок на 17-й хвилині гри, коли після пасу Антуана Грізманна потужним ударом низом із 25 метрів пробив хавбек Орельєн Тчуамені. Через вісім хвилин англійці претендували на пенальті за фол на Гаррі Кейні, але арбітр після наради з суддями VAR не призначив одинадцятиметровий удар.

Команда трьох левів змогла зрівняти рахунок після перерви. За фол на Букайо Сака призначили пенальті, який реалізував Гаррі Кейн.

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На 78-й хвилині Ле блю знову вийшли вперед – цього разу відзначився Олів’є Жиру після пасу від Грізманна.

Ще через шість хвилин англійці отримали право на другий пенальті, однак Кейн пробив вище воріт. У час, що залишилося, підопічні Гарета Саутгейта не змогли відновити паритет і припинили участь у турнірі.

За вихід у фінал Франція посперечається з командою Марокко, яка сенсаційно вибила Португалію з турніру на стадії чвертьфіналу.

Нагадаємо, Ле блю є чинними чемпіонами світу. У фіналі Мундіалю-2018 вони обіграли збірну Хорватії. Чинні віцечемпіони також продовжують свій шлях за трофеєм і у півфіналі зійдуться зі збірною Аргентини.