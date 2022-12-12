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Факти / Спорт

У Катарі “раптово помер” ще один представник ЗМІ, який висвітлював ЧС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
фотожурналісти
Фото: Depositphotos

За період чемпіонату світу з футболу у Катарі зафіксована вже друга смерть представника ЗМІ.

Катарське медіа The Gulf Times повідомило про смерть фотожурналіста катарського телеканалу Аль-Касс Халеда Аль-Мусаллама, який висвітлював футбольний Мундіаль.

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Обставини його смерті невідомі. Катарські ЗМІ пишуть, що Аль-Мусаллам “раптово помер під час роботи на чемпіонаті світу-2022”.

Минулого тижня стало відомо про смерть під час ЧС-2022 у Катарі американського журналіста та співробітника CBS Гранта Вола.

Йому стало зле під час матчу 1/4 фіналу між Нідерландами та Аргентиною. 48-річний журналіст знепритомнів у залі для преси. Медики не змогли його реанімувати.

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Попередньою причиною смерті називають зупинку серця. Брат померлого журналіста вважає, що його вбили.

За день до смерті Грант Вол опублікував статтю з критикою організаторів Мундіалю під назвою Їм все одно.

Матеріал був присвячений загибелі філіппінського робітника на тренувальній базі Саудівської Аравії під час групового етапу. Також у ньому критикувалися слова виконавчого директора оргкомітету ЧС-2022 року Нассера Аль-Хатера.

Джерело: The Gulf Times

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