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Факти / Спорт

Україна вперше в історії виграла Кубок світу з жіночої боротьби

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юлія Ткач

Жіноча збірна України вперше в історії стала найсильнішою командою на Кубку світу з боротьби. Змагання відбулися в американському Коралвіллі та стали першими з 2019 року.

До заявки України увійшли десять спортсменок, зокрема триразова медалістка чемпіонатів світу та Європи Оксана Лівач (50 кг), чинна чемпіонка Європи Аліна Грушина (до 55 кг) та призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко (62 кг).

Українки потрапили до однієї групи з представницями Монголії та Японії. Протистояння з монгольською командою закінчилося перемогою синьо-жовтих з рахунком 7:3 за підсумками десяти сутичок.

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У протистоянні з японками наші борчині поділили кількість перемог – кожна команда п’ять разів тріумфувала на килимі. Долю протистояння вирішила очкова перевага в українок.

У вирішальному протистоянні проти представниць Китаю українки здобули шість перемог у десяти сутичках.

Україна стала четвертою країною в історії, яка вигравала Кубок світу з жіночої боротьби. Раніше це вдавалося лише Японії (11 титулів), Китаю (6) та США (1).

Джерело: UWW

Фото: UWW/Ginnie Coleman

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