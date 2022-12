Україна вперше в історії виграла Кубок світу з жіночої боротьби

Жіноча збірна України вперше в історії стала найсильнішою командою на Кубку світу з боротьби. Змагання відбулися в американському Коралвіллі та стали першими з 2019 року.

До заявки України увійшли десять спортсменок, зокрема триразова медалістка чемпіонатів світу та Європи Оксана Лівач (50 кг), чинна чемпіонка Європи Аліна Грушина (до 55 кг) та призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко (62 кг).

Українки потрапили до однієї групи з представницями Монголії та Японії. Протистояння з монгольською командою закінчилося перемогою синьо-жовтих з рахунком 7:3 за підсумками десяти сутичок.

У протистоянні з японками наші борчині поділили кількість перемог – кожна команда п’ять разів тріумфувала на килимі. Долю протистояння вирішила очкова перевага в українок.

У вирішальному протистоянні проти представниць Китаю українки здобули шість перемог у десяти сутичках.

#WrestleCoralville

Ukraine wins the World Cup!

Absolute scenes at the Xtreme Arena. What a performance to beat Japan and China to be the best women’s team in the World.https://t.co/ftcrkDKd7y pic.twitter.com/KXwxbeDiuA

— United World Wrestling (@wrestling) December 11, 2022