Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Великий фаворит і підтверджує це грою: бразилець Роналдо оцінив шанси команд виграти ЧС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Роналдо
Фото: Depositphotos

Легенда світового футболу та ексфорвард збірної Бразилії Роналдо вважає, що збірна Аргентини не здатна виграти чемпіонат світу з футболу у Катарі.

Про це зірковий бразилець сказав в інтерв’ю Marca напередодні матчу півфіналу Аргентина – Хорватія.

— Чемпіонат світу виграє той, хто цього заслуговує грою на полі. Аргентина грає не дуже добре, але у них таке велике бажання, вони так багато бігають, вкладають у це душу. А ще в них є Мессі, який вирішує моменти.

Але буду чесний. Не можу сказати, що Аргентина виграє, це було б брехнею, — сказав він.

Роналдо сказав, що хотів би, щоб турнір виграла збірна Марокко, але на його думку, марокканці не зможуть обіграти чинних чемпіонів світу французів в 1/2 фіналу.

Зараз дивляться

— Я хотів би, щоб збірна Марокко виграла, але думаю, що у них не вийде обіграти Францію. Їхня подорож на турнірі чудова.

Форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе бразилець назвав найкращим на Мундіалі у Катарі. Він додав, що Франція – великий фаворит, що підтверджує своєю грою.

Читайте
Франція здолала Англію у матчі з двома пенальті та вийшла у півфінал Мундіалю

Також порцію похвали Роналдо сказав на адресу капітана збірної Хорватії Луки Модрича, команда якого обіграла Бразилію у чвертьфіналі. Він назвав футболіста “технічно неймовірним”, як і весь хорватський півзахист. І попередив, що суперникам картатих треба бути обережними.

Джерело: Marca
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка