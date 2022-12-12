Грудень, 12 в 19:46

Легенда світового футболу та ексфорвард збірної Бразилії Роналдо вважає, що збірна Аргентини не здатна виграти чемпіонат світу з футболу у Катарі.

Про це зірковий бразилець сказав в інтерв’ю Marca напередодні матчу півфіналу Аргентина – Хорватія.

— Чемпіонат світу виграє той, хто цього заслуговує грою на полі. Аргентина грає не дуже добре, але у них таке велике бажання, вони так багато бігають, вкладають у це душу. А ще в них є Мессі, який вирішує моменти. Але буду чесний. Не можу сказати, що Аргентина виграє, це було б брехнею, — сказав він.

Роналдо сказав, що хотів би, щоб турнір виграла збірна Марокко, але на його думку, марокканці не зможуть обіграти чинних чемпіонів світу французів в 1/2 фіналу.

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— Я хотів би, щоб збірна Марокко виграла, але думаю, що у них не вийде обіграти Францію. Їхня подорож на турнірі чудова.

Форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе бразилець назвав найкращим на Мундіалі у Катарі. Він додав, що Франція – великий фаворит, що підтверджує своєю грою.

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Також порцію похвали Роналдо сказав на адресу капітана збірної Хорватії Луки Модрича, команда якого обіграла Бразилію у чвертьфіналі. Він назвав футболіста “технічно неймовірним”, як і весь хорватський півзахист. І попередив, що суперникам картатих треба бути обережними.