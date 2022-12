Автор першого хет-трику на ЧС-2022 вляпався у скандал з інтимним відео

Форвард збірної Португалії Гонсалу Рамуш, який став автором першого і поки єдиного хет-трику на ЧС-2022, знову опинився у центрі уваги.

Цього разу увага до спортсмена прикута не через його футбольні досягнення, а через інтимне відео з гравцем, яке злили у мережу.

Відео, на якому оголений футболіст мастурбує в готельному номері стало вірусним і очолило тренди Португалії в Twitter.

Ролик з’явився у мережі через три дні після поразки Португалії від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Мундіалю.

Goncalo Ramos who replaced Cristiano Ronaldo for their 16 World Cup R16 clash against Switzerland, has gone viral after a video of him recording himself masturbating in his hotel room leaked online pic.twitter.com/kdq7n6pUwT

— Naija (@Naija_PR) December 12, 2022