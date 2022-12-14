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Факти / Спорт

Автор першого хет-трику на ЧС-2022 вляпався у скандал з інтимним відео

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Гонсалу Рамуш збірна Португалії
Фото: Getty Images

Форвард збірної Португалії Гонсалу Рамуш, який став автором першого і поки єдиного хет-трику на ЧС-2022, знову опинився у центрі уваги.

Цього разу увага до спортсмена прикута не через його футбольні досягнення, а через інтимне відео з гравцем, яке злили у мережу.

Відео, на якому оголений футболіст мастурбує в готельному номері стало вірусним і очолило тренди Португалії в Twitter.

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Ролик з’явився у мережі через три дні після поразки Португалії від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Мундіалю.

Як інтимне відео з’явилося у мережі — достеменно невідомо. Португальські ЗМІ пишуть, що футболіст відправив це відео дівчині, яка пізніше злила ролик у мережу. За іншою версією, Рамуш хотів відправити його дівчині, але помилково сам опублікував.

21-річний футболіст португальської Бенфіки замінив у старті Криштіану Роналду у матчі проти Швейцарії. У цій грі Рамуш відзначився хет-триком, а підопічні Фернанду Сантуша розгромили суперника з рахунком 6:1.

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