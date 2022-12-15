Коли відбудеться фінал ЧС-2022 та хто у ньому зіграє
Фінал чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі відбудеться у цю неділі, 18 грудня.
У фіналі ЧС-2022 зіграють збірні Аргентини та Франції. Арбітр дасть свисток про початок матчу Аргентина-Франція о 17:00 за київським часом.
Фінальна гра Мундіалю відбудеться на стадіоні Лусаїл в однойменному місті.
Півфінальні матчі ЧС-2022 відбулися 13 та 14 грудня. У першій зустрічі Аргентина розгромила Хорватію з рахунком 3:0. Відзначилися Ліонель Мессі з пенальті та Хуліан Альварес, який оформив дубль.
Наступного дня Франція обіграла команду Марокко з рахунком 2:0. Авторами голів стали Тео Ернандес та Рандаль Коло Муані.
На шляху до фіналу ЧС-2022 Аргентина та Франція провели по шість матчів:
- Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2, Аргентина – Мексика – 2:0, Польща – Аргентина – 0:2, Аргентина – Австралія – 2:1, Нідерланди – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4), Аргентина – Хорватія – 3:0;
- Франція – Австралія – 4:1, Франція – Данія – 2:1, Туніс – Франція – 1:0, Франція – Польща – 3:1, Англія – Франція – 1:2, Франція – Марокко – 2:0.
У рейтингу ФІФА Аргентина посідає третю сходинку, команда Франції йде четвертою. Лідером рейтингу наразі є збірна Бразилії, яка завершила виступи на стадії чвертьфіналу після поразки від Хорватії. Другою йде Бельгія, якій не вдалося вийти у стадію плей-оф.