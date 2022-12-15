Грудень, 15 в 18:23

Фінал чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі відбудеться у цю неділі, 18 грудня.

У фіналі ЧС-2022 зіграють збірні Аргентини та Франції. Арбітр дасть свисток про початок матчу Аргентина-Франція о 17:00 за київським часом.

Фінальна гра Мундіалю відбудеться на стадіоні Лусаїл в однойменному місті.

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Півфінальні матчі ЧС-2022 відбулися 13 та 14 грудня. У першій зустрічі Аргентина розгромила Хорватію з рахунком 3:0. Відзначилися Ліонель Мессі з пенальті та Хуліан Альварес, який оформив дубль.

Наступного дня Франція обіграла команду Марокко з рахунком 2:0. Авторами голів стали Тео Ернандес та Рандаль Коло Муані.

На шляху до фіналу ЧС-2022 Аргентина та Франція провели по шість матчів:

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2, Аргентина – Мексика – 2:0, Польща – Аргентина – 0:2, Аргентина – Австралія – 2:1, Нідерланди – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4), Аргентина – Хорватія – 3:0;

– 1:2, – Мексика – 2:0, Польща – – 0:2, – Австралія – 2:1, – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4), – Хорватія – 3:0; Франція – Австралія – 4:1, Франція – Данія – 2:1, Туніс – Франція – 1:0, Франція – Польща – 3:1, Англія – Франція – 1:2, Франція – Марокко – 2:0.

У рейтингу ФІФА Аргентина посідає третю сходинку, команда Франції йде четвертою. Лідером рейтингу наразі є збірна Бразилії, яка завершила виступи на стадії чвертьфіналу після поразки від Хорватії. Другою йде Бельгія, якій не вдалося вийти у стадію плей-оф.