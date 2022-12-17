Час Мессі починає спливати, Мбаппе — нова зірка: Шевченко про очікування від фіналу ЧС

Грудень, 17 в 16:42

Екстренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв’ю Sky Sports поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2022 між Аргентиною та Францією, а також розповів про останній візит у Київ та як опинився неподалік епіцентру вибуху.

Капітана альбіселесте Ліонеля Мессі він назвав одним із найкращих в історії та порівняв з Марадоною та Пеле.

— Мессі – символ Аргентини. Легенда, один з найкращих гравців світу на рівні з Марадоною та Пеле. Такий гравець, як він, гідний перемоги на чемпіонаті світу. Це буде чудова історія – не тільки про те, що він зробив у своїй кар’єрі, але й про те, як він грає зараз… Він справжній лідер і капітан.

Водночас Шевченко зазначив, що аргентинцям протистоятиме “збалансована команда Франції”.

Зараз дивляться

— Мбаппе — дуже сильний гравець. Час Мессі починає спливати, але Мбаппе — нова зірка. Кіліан уже виграв чемпіонат світу. Це буде дуже захоплива та цікава гра.

На запитання, чи вважає він Мессі найкращим за всю історію, Шевченко відповів: Для мене так. Зараз інший час, Пеле та Марадона, але Мессі — це все.

Як пише Sky, перебуваючи в Досі, Шевченко проводить зустрічі з впливовими політиками з усього світу, агітуючи за більшу підтримку українського народу після вторгнення Росії.

Коментуючи російські ракетні атаки по українських містах, Шевченко сказав, що ворогу не вдасться зламати опір українців.

— Дух неймовірний, навіть у такій складній ситуації. Люди співпрацюють. Я думаю, що в Україні є сила, незламний розум. У нас немає вибору. Для нас останній вибір — просто здатися, і тоді для України все закінчиться. У нас є дуже чітка мета — ми боремося за свою землю та за наше майбутнє.

Шевченко розповів Sky, що наприкінці листопада був за 2 км від епіцентру удару:

— Відчуття (від вибуху, – Ред.) було дуже сильним.

На запитання, наскільки це страшно для нього та його співвітчизників, Шевченко спокійно відповів, що коли він повертається в Україні, він знає, що таке може статися.

Фото: Instagram/Кіліан Мбаппе