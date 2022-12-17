Грудень, 17 в 12:14

У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі зійдуться команди Хорватії та Марокко. Гра відбудеться 17 грудня у Досі на стадіоні Халіфа.

Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Де дивитися Хорватія – Марокко?

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Суспільне та на платформі Megogo. Також трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах (наприклад, Суспільне Київ/Рівне/Одеса) і платформі Суспільне Спорт.

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Прогноз букмекерів на гру Хорватія – Марокко

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Златко Далича. На перемогу картатих приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх Марокко оцінюють в 2.20. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.50.

На те, що Хорватія здобуде перемогу у компенсований час, дають 10.00, тоді як на підопічних Валіда Реґраґі – 11.50. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий – 11.00.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з катарським рефері Аль-Джассімом Абдулрахманом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Талеб Аль-Маррі та Сауд Аль-Макалех. За систему VAR відповідатиме арбітр з Чилі – Хуліо Баскуньян.

У півфіналі Хорватія поступилася Аргентині з розгромним рахунком 0:3. На стадії плей-оф картаті пройшли команди Японії та Бразилії – в обох матчах переможця визначила серія пенальті.

В іншому матчі півфіналу Марокко поступилося Франції (0:2). На стадії плей-оф атласні леви сенсаційно обіграли Іспанію та Португалію.

Варто зазначити, що Хорватія та Марокко вже зустрічалися на цьому Мундіалі на стадії групового етапу. Та зустріч завершилася нічиєю з рахунком 0:0.