Грудень, 17 в 19:05

Збірна Хорватії здобула перемогу над командою Марокко у матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі. Гра відбулася на стадіоні Халіфа у Досі та завершилася з рахунком 2:1 на користь картатих.

Хорвати забили досить швидкий гол вже на сьомій хвилині матчу. Його автором став 20-річний форвард Йошко Гвардіол, який головою пробив у ворота марокканців після скидки від Івана Перішича.

Підопічним Валіда Реграрі знадобилося дві хвилини, щоб відновити паритет у грі. Марокканець Ашраф Дарі ударом головою увігнав м’яч у нижній правий кут воріт після розіграшу штрафного.

Зараз дивляться

Ще до перерви картаті провели небезпечну атаку та знову вийшли вперед. Форвард Міслав Оршич замість пасу на партнерів пробив по воротах, і м’яч рикошетом від штанги залетів у сітку воріт Боно.

У другому таймі зустрічі глядачі голів не побачили. На 75-й хвилині марокканці претендували на пенальті за фол на Хакімі, але арбітри VAR вважали інакше.

Таким чином збірна Хорватія перемогла Марокко та стала бронзовим призером чемпіонату світу з футболу. Переможець турніру визначиться завтра, 18 грудня, у матчі Аргентина – Франція.